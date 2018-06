L' Ungheria vieta il musical Billy Elliot | Fa propaganda gay

huffingtonpost

(Di domenica 24 giugno 2018) È stato cancellato perché accusato di faregay. "", il celebreche racconta la storia di un bambino omosessuale, figlio di un minatore, che si appassiona alla danza, è stato messo al bando dall'Opera nazionale ungherese, la quale ha annunciato la cancellazione di 15 repliche. Il motivo, come riporta il New York Times, è la tematica gay riportata nello spettacolo.A innescare la polemica è stato un articolo uscito su un giornale ungherese, Magyar Idok, a inizio giugno, che criticava il: il quotidiano è considerato molto vicino al primo ministro ungherese Viktor Orban, che ad aprile è stato riconfermato per un terzo mandato. Szilveszter Okovacs, direttore nazionale dell'Opera ungherese, aveva risposto all'articolo scrivendo che "solo perché qualcosa che è innegabilmente parte della vita ...