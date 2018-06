LU | 75' 000 persone a Festa Jodel della Svizzera Centrale

Notte Celeste. Oltre 70.000 persone hanno partecipato alla settima edizione della festa delle Terme : Dall'Appennino all'Adriatico ogni località termale ha fatto a gara nel proporre iniziative ed eventi: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', ...

Notte Celeste. Oltre 70.000 persone hanno partecipato alla settima edizione della festa delle Terme : Dall'Appennino all'Adriatico ogni località termale ha fatto a gara nel proporre iniziative ed eventi: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', ...

Zurigo : 14'000 persone all'Opera per tutti

Moutier : 1000 persone a festa appartenenza cantonale

Circa 2000 persone a Berna "per un vero diritto di asilo"

Vulcano Kilauea - infuriano le eruzioni mentre aumenta l’emergenza abitazioni : circa 1000 persone senza un tetto [FOTO e VIDEO] : 1/29 ...

Gatti vanno castrati - chiede petizione firmata da 115'000 persone

Migranti - nel Mediterraneo anche una nave italiana con quasi 1000 persone. Tensione sulla Aquarius : La destinazione per la nave di Sos Mediterranée con i 629 a bordo sembra Valencia, ma: i profughi hanno paura di essere rispediti in Libia, uno ha tentato di...

Inondazioni in Somalia - Unicef : da aprile 230.000 persone sfollate : Dopo stagioni delle piogge siccitose, che hanno portato la Somalia nuovamente sull’orlo della carestia, nel Paese adesso si stanno registrando precipitazioni quasi da record, con conseguenti Inondazioni ed evacuazioni che colpiscono centinaia di migliaia di persone: lo ha spiegato Christophe Boulierac, portavoce dell’Unicef a Ginevra. Le piogge segnano la fine della siccità in alcune aree del paese, ma fanno aumentare anche il ...

Il concerto di J-Ax e Fedez a San Siro è sold-out - arrivano i ringraziamenti : “Con noi 75000 persone” : Il concerto di J-Ax e Fedez è sold-out. A dichiararlo è J-Ax sulla sua pagina ufficiale, nella quale ricorda gli esordi e si consola pensando che, il 1° giugno, sarà accompagnato da 75000 persone. L'artista è infatti pronto al grandissimo evento che ha concepito con il collega Fedez, per il quale sono già stati venduti 75000 biglietti. Il palco centrale ha infatti permesso l'accesso a un bacino molto più ampio di pubblico, come accade nei ...

Torino - operazioni per disinnescare l’ordigno bellico da 227 chili ritrovato al Lingotto : evacuate 2000 persone – FOTO : Sono in corso le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico riaffiorato nei giorni scorsi a Torino. Gli artificieri del 32/o Reggimento genio guastatori dell’Esercito hanno rimosso la spoletta di coda, mentre quella “di naso”, ovvero quella davanti, non si è staccata. Ora, con lo Swordfish, una fresa a freddo che spara acqua e sabbia, procederanno al taglio. La bomba pesa 227 chili, di cui 130 di esplosivo, ed è stata ...

VICENZA Quasi 1.000 persone a teatro con Giacobazzi per Team for children - VIDEO - : Un artista, un comico, che va ben al di la della risata fine a se stessa, ma stimola chi partecipa ai suoi spettacoli a non essere un semplice spettatore, ma ad immedesimarsi in un percorso di vita. "...

Emilia Romagna - nuovi centri per malattie rare : colpite oltre 22.000 persone : Colpiscono meno di una persona ogni duemila e sono particolarmente difficili da riconoscere, diagnosticare e trattare. Secondo la stima dell’Organizzazione mondiale della Sanità ne esistono tra i 6.000 e 7.000 tipi che, nella sola Unione europea, interessano tra i 27 e i 36 milioni di cittadini. Sono le ‘malattie rare’ e, in Emilia-Romagna, riguardano oltre 22mila (22.522) residenti. Pazienti seguiti da specifici centri di ...

Perché Tim vuole mandare in cassa integrazione 4.000 persone : Il giorno in cui Tim ha chiesto la cassa integrazione per 3-4 mila persone, l'amministratore delegato Amos Genish ha ribadito di non voler cedere per nessun motivo la rete una volta completate le ...