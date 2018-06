Lotta all' evasione | all' elusione e alle frodi fiscali | I dati della Guardia di Finanza di

BalLottaggi : aperti seggi in 75 comuni : ANSA, - ROMA, 24 GIU - Sono stati aperti regolarmente alle ore 7 i seggi nei 75 comuni in cui il 10 giugno scorso non è stato eletto il sindaco e nel III municipio della capitale dove il ...

BalLottaggi - seggi aperti in 75 Comuni : 7.16 seggi aperti dalle 7 per i Ballottaggi in 75 Comuni e nel Terzo municipio di Roma Capitale. Chiamati alle urne oltre 2 milioni e 793 mila elettori. Il secondo turno si tiene in ben 14 dei 20 capoluoghi di provincia dove si era votato il 10 giugno ma nessun candidato aveva superato il quorum del 50%(il 40% secondo la legge elettorale siciliana). Gli uffici elettorali dei Comuni interessati saranno aperti fino alla chiusura dei seggi, cioè ...

BalLottaggi - test per il governo : la Lega tenta l'exploit - timori M5S. Il Pd prova a resistere nelle roccaforti rosse : ROMA - Urne aperte da stamattina alle 7 fino alle 23. E quasi 3 milioni di elettori , per la precisione 2 milioni e 793mila, chiamati alle urne. Sono 75 i Comuni sopra i 15mila abitanti - più il terzo ...

Amministrative - pugliesi al voto : tutti i rebus dei balLottaggi tra accordi segreti e apparentamenti : Più accordi sottobanco che intese alla luce del sole. Negli 11 comuni che domenica 25 giugno tornano alle urne , dalle 7 alle 23, per scegliere al ballottaggio i loro nuovi sindaci, gli apparentamenti ...

BalLottaggi - italiani al voto : M5s in corsa solo in 7 Comuni - Centrodestra prova il "cappotto" : Urne aperte fino alle 23 in 75 Comuni al voto di Ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. A questi si aggiunge il

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ BalLottaggi Amministrative : il bipolarismo è (ancora) vivo - ma il M5s.. : Sondaggi Elezioni Amministrative 2018, i Ballottaggi delle Comunali: il bipolarismo è (ancora) vivo, in attesa del secondo turno. Caso-M5s che cala nelle intenzioni di voto(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 06:43:00 GMT)

BalLottaggi Elezioni Comunali 2018/ Risultati diretta Amministrative : come si vota - exit poll (ultime notizie) : diretta Ballottaggio Elezioni Amministrative 2018: Risultati Comunali e ultime notizie. come si vota, affluenza ed exit poll: le sfide nei 75 Comuni al secondo turno(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 05:04:00 GMT)

Affluenza BalLottaggi Elezioni Comunali 2018/ Amministrative - risultati in diretta : elettori M5s ‘decisivi’ : Affluenza Ballottaggi Elezioni Amministrative 2018: risultati e dati in diretta delle Comunali dal sito del Viminale. Come andò il primo turno e tutte le affluenze nei capoluoghi(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 04:48:00 GMT)

Cavalli di battaglia - Gigi Proietti/ Ultima puntata - diretta : gran finale con le figlie Susanna e CarLotta : Cavalli di battaglia - Gigi Proietti, diretta e ospiti Ultima puntata 23 giugno: Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e Marisa Laurito.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 00:21:00 GMT)

BalLottaggi elezioni comunali : 2 - 8 milioni di elettori al voto : Domenica 24 giugno 2018 giornata di Ballottaggi per le elezioni comunali. Sono in tutto 75 i comuni i cui cittadini torneranno a votare per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. La bilancia del primo turno nelle grandi città pende a favore del Centrodestra con 29 comuni in cui la coalizione è risultata in vantaggio al primo turno contro i 20 del Centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle “se la batterà” in tre città Capoluogo come ...

BalLottaggi : seggi aperti dalle 7 Avellino - sfida M5S-centrosinistra Si vota in 9 comuni del Napoletano : seggi aperti dalle 7 di domenica, si vota per l'elezioni dei nuovi sindaci. Quattordici i capoluoghi di provincia italiani chiamati nuovamente al voto per il secondo turno delle amministrative. C'è ...

Dove si vota per i balLottaggi : Nuovo appuntamento con le urne domani per oltre 2 milioni e 793 mila italiani chiamati al ballottaggio per l'elezione del sindaco in 75 comuni e nel III municipio di Roma Capitale. Si tratta di Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti quelli nei quali per essere eletti al primo turno bisognava avere ottenuto il 50 per cento più uno dei voti. Il secondo turno elettorale coinvolge 14 dei 20 capoluoghi di provincia in ...

BalLottaggi : seggi aperti dalle 7 Avellino - sfida M5S-centrosinistra Si vota in 9 comuni del Napoletano : seggi aperti dalle 7 di domenica, si vota per l'elezioni dei nuovi sindaci. Quattordici i capoluoghi di provincia italiani chiamati nuovamente al voto per il secondo turno delle amministrative....

BalLottaggi - diretta elezioni comunali 2018/ Ultime notizie : in Lombardia al voto in 9 città : Ballottaggi, diretta elezioni comunali 2018 e Ultime notizie: le sfide per eleggere i sindaci con Lega e M5s rivali. Al voto 75 Comuni, di cui 14 capoluoghi di provincia(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:08:00 GMT)