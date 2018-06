Livorno | l’allarme degli ambientalisti | “Emissioni delle navi fuorilegge su terraferma

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 giugno 2018) Anell’area del porto che si affaccia sulla città, i livelli di inquinamento dell’aria durante la partenza e l’arrivosuperano le 90mila particelle per centimetro cubo di polveri ultrafini. Un livello decine di volte superiore a quello di fondo presente nelle grandi città (tra le 3mila e le 5mila particelle per centimetro cubo) o nelle strade particolarmente trafficate (10mila particelle per centimetro cubo). Le misurazioni nel porto disono state effettuate in tempo reale dall’associazione tedesca Nabu (Nature and Biodiversity Conservation Union) insieme a Cittadini per l’aria, rete nazionale partita dal basso impegnata nella difesa della qualità dell’aria e al Coordinamentoporto pulito che ha come obiettivo la sensibilizzazione a livello cittadino sul tema dell’inquinamento dain porto. I dati...