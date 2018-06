LIVE Giappone-Senegal | cronaca diretta e risultato in tempo reale - Mondiali 2018

LIVE Giappone-Senegal - Mondiali 2018 in DIRETTA : Samurai contro Leoni della Teranga - che sfida suggestiva! : Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Giappone-Senegal, match del girone H dei Mondiali 2018. In un raggruppamento più che mai equilibrato, le due formazioni oggi si contendono la vetta solitaria della classifica, ma soprattutto chi vince potrebbe ipotecare la qualificazione al secondo turno. Tutte e due le nazionali si sono imposte 2-1 contro le rispettive avversarie, Colombia e Polonia, alla prima uscita nell’edizione ...

Colombia-Giappone 1-2 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta LIVE : Colombia-Giappone, gruppo H Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Colombia-Giappone - formazioni ufficiali : il risultato in diretta LIVE dalle 14 : formazioni ufficiali Colombia , 4-2-3-1, : Ospina; Arias, D. Sanchez, O. Murillo, Mojica; Lerma, C. Sanchez; Cuadrado, Quintero, Izquierdo; Falcao. Ct: José Pekerman. Giappone , 4-2-3-1, : Kawashima;...

LIVE Pagelle Colombia-Giappone - Mondiali 2018 in DIRETTA : James Rodríguez e Falcao guidano Los Cafeteros a caccia della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Colombia-Giappone, sfida valida per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Los Cafeteros si affideranno ad un attacco stellare con James Rodríguez, Cuadrado e Uribe a supporto del bomber Falcao. Dall’altra parte i nipponici punteranno sull’esperienza di giocatori come Nagatomo, Honda e Kagawa per resistere agli avversari e colpire in contropiede. OASport vi propone la DIRETTA ...