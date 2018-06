L' intelligenza del cavallo Capisce e interpreta le espressioni dell' uomo

"L'intelligenza non basta Sono le emozioni i veri motori della cultura" : Eleonora Barbieri nostro inviato a Lignano Sabbiadoro , Udine, Antonio Damasio è uno dei più grandi neuroscienziati contemporanei. Nato a Lisbona, insegna alla University of Southern California ed è ...

Google : un algoritmo di intelligenza artificiale prevede quando morirai con una precisione del 95% : Google ha sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale che può prevedere quando morirai con una precisione del 95%. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature. Google ha applicato l’intelligenza artificiale ad una grande quantità di dati di oltre 216.000 pazienti ricoverati per almeno 24 ore in due centri medici. “Eravamo curiosi di sapere se l’intelligenza artificiale fosse in grado di produrre previsioni valide in un’ampia gamma ...

Gaggi - la tecnologia e il potere multinazionale dell'intelligenza artificiale : Comunque uno dei compiti della psicologia , e della scienza, , è quello di "darci un'idea completamente diversa delle cose che conosciamo meglio" , Paul Valéry, .

Il cuore non è soltanto un organo : è anche un centro dell’intelligenza : Non soltanto organo vitale per eccellenza, ma vero e proprio centro di intelligenza. Il nostro cuore possiederebbe un cervello nascosto in grado di elaborare pensieri e ragionamenti, e, secondo gli studi condotti da Gregg Brade, dell’Hearth Math Institute di Boulder Creek (California), dovremmo imparare ad ascoltarlo più frequentemente di quanto non facciamo, soprattutto quando siamo chiamati a prendere decisioni importanti. Secondo questa ...

intelligenza artificiale - l'Europa vuole linee guida sull'etica delle macchine : Nominati i 52 esperti della task force per redigere le linee guida etiche e le raccomandazioni per il suo sviluppo della Ia. Ci sono anche 4 italiani

intelligenza artificiale - l’Europa vuole delle linee guida sull’etica : (foto: Manjunath Kiran / Stringer / Getty Images) Con la nomina di 52 esperti, la Commissione europea ha avviato ufficialmente i lavori per redigere entro la fine del 2018 le prime linee guida etiche sull’Intelligenza artificiale (Ia) e produrre, entro la metà del 2019, le raccomandazioni per il suo sviluppo. La nuova task force si avvarrà anche del contributo del pubblico attraverso gli input provenienti dalla Alleanza europea ...

Una ricerca norvegese rileva un calo generalizzato del quoziente d'intelligenza : Secondo una ricerca condotta dal Centro Ragnar Frisch, in Norvegia, oggi siamo meno intelligenti di ieri: secondo i risultati di questo studio, appena diffusi e che stanno facendo molto discutere, dagli anni '70 si sta verificando un calo drastico per quanto riguarda i quozienti intellettivi, causato molto probabilmente dalla sempre più scarsa tendenza a leggere, a favore dell'attenzione rivolta su videogiochi e piattaforme online. Da ...

52 eccellenze per il futuro dell'intelligenza Artificiale in Europa : ... aspetto fondamentale per poter analizzare un'evoluzione destinata ad incidere a fondo su moltissimi aspetti della quotidianità, della legislazione, dell'economia, della società e di ogni altro ...

Robot e intelligenza artificiale : Germania - Corea del Sud e Singapore guidano la transizione : Quali sono i Paesi più preparati ad accogliere – e gestire – i Robot mossi dall’intelligenza artificiale? Quelli, insomma, in cui l’impatto dell’automazione sarà meno drammatico per la forza lavoro tradizionale. Il che, in altre parole, significa aver messo in campo per tempo strategie adeguate alla riqualificazione di quella stessa forza lavoro. Secondo un rapporto firmato da Abb e dall’Economist Intelligence Unit al vertice della particolare ...

Jaguar E-Pace : sospensioni adattive - intelligenza artificiale e tutta l’efficenza del motore benzina da 200 CV : La Jaguar E-Pace è ora disponibile con la tecnologia Smart Settings e il motore benzina Ingenium da 200 CV La Jaguar E-Pace è ora ancora più connessa e confortevole. I nuovi aggiornamenti previsti per il compact SUV Jaguar comprendono la tecnologia di “autoapprendimento” Smart Settings, le sospensioni con Adaptive Dynamics e un efficiente quanto economico motore benzina da 200 CV. Dopo il suo spettacolare debutto, in cui ha effettuato ...

Google annuncia i principi etici che seguirà nel settore dell’intelligenza artificiale : Sundar Pichai ha presentato il nuovo manifesto di Google relativo ai principi da adottare in campo di intelligenza artificiale. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google annuncia i principi etici che seguirà nel settore dell’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Norman : ecco il lato oscuro dell'intelligenza artificiale : ... è necessario mettere in chiaro che si tratta di una semplice quanto fondamentale prova fornita al mondo intero per amore della scienza e della verità. Com'è stata realizzata l'AI psicopatica Per ...

Milano Paul Daugherty. Il lavoro ai tempi dell'intelligenza Artificiale : Mercoledì 27 giugno, alle ore 19:30, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Via San Vittore, 21, Milano. Partecipazione gratuita. Iscriviti [1] . Info: www.

Milano " Paul Daugherty. Il lavoro ai tempi dell'intelligenza Artificiale - : Mercoledì 27 giugno, alle ore 19:30, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Via San Vittore, 21, Milano. Partecipazione gratuita. Iscriviti . Info: www.