L’Inghilterra ha battuto 6-1 Panama e si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali

L'Inghilterra ha battuto 6-1 Panama e si è qualificata agli ottavi di finale dei Modniali : Nella prima partita di domenica ai Mondiali di calcio l'Inghilterra ha battuto 6-1 Panama e si qualificata agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Grazie alla vittoria dell'Inghilterra, anche il Belgio si è qualificato matematicamente alla fase successiva. Panama

L'Inghilterra ha battuto 2-1 la Tunisia nella sua prima partita ai Mondiali 2018 : Nell'ultima partita dei Mondiali in programma lunedì, l'Inghilterra ha vinto 2-1 contro la Tunisia con un gol nei minuti di recupero del suo capitano, il centravanti Harry Kane. Al decimo del primo tempo Kane aveva anche portato in vantaggio la