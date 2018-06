Lifeline bloccata nel mare twitta per Salvini ' Vieni qui Ci sono esseri umani'

Lifeline - la nuova Aquarius - bloccata da tre giorni nel Mediterraneo. E che adesso chiede aiuto : Dopo Aquarius, tocca Lifeline. Al terzo giorno in mezzo al mare con 224 migranti a bordo, salvati da un gommone a nord della Libia, dalla nave della ong tedesca arriva una richiesta di soccorso. Sotto forma di tweet: «Ci troviamo a sud di Malta, in acque internazionali», scrivono, «Alcune scorte sono esaurite, abbiamo assolutamente bisogno di approvvigionamenti per la nave. Abbiamo bisogno di farmaci, coperte, etc. Aiutateci». Non è scontato ...