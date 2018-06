Lewis Hamilton | GP Francia 2018 | “Una domenica perfetta | sono di nuovo in vetta e voglio

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton vola al comando - +14 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton si è portato in testa alla Classifica del Mondiale F1 2018. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Francia ed è così balzato al comando con ben 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del quinto posto in seguito al contatto al via con Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo sale in terza posizione ma distaccato di 49 lunghezze. Classifica Mondiale piloti F1 ...

F1 - GP Francia 2018 : gara ricca di incognite a Le Castellet. Sebastian Vettel ha il passo per sfidare Lewis Hamilton : gara tutta da vivere oggi a Le Castellet (partenza alle 16.10). È Lewis Hamilton a scattare dalla prima fila nel GP di Francia, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e a Sebastian Vettel, costretto ad inseguire in terza posizione, dopo aver limitato i danni in una qualifica dominata dalle due Mercedes. La sfida iridata tra Seb e Lewis vivrà un altro intrigante round in Francia: Hamilton potrà contare sulla presenza di Bottas in prima ...

F1 - GP Francia 2018 : dominio Mercedes. Lewis Hamilton in pole position davanti a Valtteri Bottas. Sebastian Vettel terzo : Prima fila tutta Mercedes a Le Castellet. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas partiranno davanti a tutti domani nel GP di Francia. Le Frecce d’Argento sono tornate dominanti sul giro secco, forti della nuova power unit, rifilando quattro decimi alla Ferrari di Sebastian Vettel, che partirà dalla terza posizione. Più indietro, invece, Kimi Raikkonen, sesto. Le qualifiche, alla fine asciutte a parte qualche leggera goccia di pioggia, sono state ...

F1 - GP Francia 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton fa il vuoto sulle Red Bull - ma la Ferrari risponde sul passo gara : Lewis Hamilton (Mercedes) domina, senza mezzi termini, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Le Castellet, il Campione del Mondo in carica ha fatto segnare il tempo di 1:32.539 (UltraSoft) facendo letteralmente il vuoto alle sue spalle. In seconda posizione, infatti, troviamo Daniel Ricciardo (Red Bull) ma distante ben sette decimi, con soli 28 millesimi di vantaggio sui ...

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Sarà difficile superare la Ferrari ma saremo più forti nella seconda parte di stagione” : “Abbiamo avuto molti alti e bassi nelle prime sette gare. Una volta siamo andati bene, altre volte non tanto. Questo deve finire: ho bisogno di fare belle gare ogni fine settimana per capire l’auto“. Lewis Hamilton è stato chiaro alla vigilia del GP di Francia: la Mercedes deve darsi una scossa se vuole mantenere lo status di vettura da battere in F1. Il campione del Mondo in carica, però, non perde la fiducia e promette: ...