L’equipaggio della Lifeline scrive a Salvini | “Vieni qui | a bordo ci sono esseri umani” 

Al via l’operazione Mare Sicuro 2018 : Massimiliano Rosolino tra i testimonial delL’equipaggio della Guardia Costiera : La stagione estiva è alle porte e la Guardia Costiera quest’anno ha deciso di scendere in campo non solo con l’attività operativa a salvaGuardia della vita umana in Mare, ma anche con una forte attività di sensibilizzazione verso tutti coloro che vivranno a contatto con il Mare. Da oggi fino al termine dell’estate, l’operazione “Mare Sicuro 2018” vedrà impegnati oltre 3.000 uomini e donne del Corpo, circa 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei, lungo ...