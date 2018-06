Lazio | Wesley e Acerbi in | out Lukaku e Felipe

Lazio - Felipe Anderson ai saluti : c'è Wesley in attacco : Il brasiliano è molto vicino alla firma con il West Ham. Durmisi ha effettuato le visite mediche: "Felice di essere qui"

Lazio - Tare pronto a chiudere con il Bruges per Wesley : Tira e molla su Wesley. La trattativa per il momento non decolla, ma il dialogo è continuo. Il Bruges rimanda al mittente l'offerta di 5 milioni di euro più 1,5 di bonus della Lazio,ma Lotito non s'...

CALCIOMERCATO. Continua l'interesse per Wesley : Lazio pronta ad inserire nell'affare una contropartita : ... far salire la squadra, servire assist, e metterla in rete, anche di testa data la sua altezza: per queste caratteristiche piace molto alla Lazio , tanto che, come riporta il 'Corriere dello Sport', ...

Il manager di Wesley : 'Adora l'idea di giocare nella Lazio' : ROMA - L'Italia, il Belgio, il Brasile. E' stata una lunga ricerca, si è trasformata in un lungo inseguimento attraverso contatti multipli, perlustrando i social, parlando e chattando. La 'caccia' s'è ...