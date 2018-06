Lazio | arriva anche la firma di Sprocati

Calciomercato Lazio - visite mediche per Durmisi : arriva dal Betis : E' il giorno di Riza Durmisi, primo rinforzo per la Lazio in questa sessione di Calciomercato. L'esterno classe 1994 lascia il Betis di Siviglia dopo due stagioni per trasferirsi in biancoceleste, per ...

Arriva il Summer Festival e il Comune adotta una serie di provvedimenti per la circoLazione di mezzi e pedoni : Si tratta in particolare di modifiche che si attueranno in occasione degli spettacoli in programma nei giorni 23 e 27 giugno e 1, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 25 e 26 luglio. Nel dettaglio: dalle ...

La Volleyball Nations League arriva a Modena : le agevoLazioni per i possessori di biglietto o abbonamento : “Scopri la magia di Modena anche a tavola!”. arriva a Modena la Volleyball Nations League: ecco i ristoranti dovei tifosi in possesso di biglietto o abbonamento hanno diritto al 10% di sconto Per tutta la durata della Volleyall Nations League, Modena Volley garantisce a tutti i tifosi in possesso di biglietto o abbonamento, il diritto al 10% di sconto su ogni pasto presso alcuni ristoranti, importanti partner gialloblù. Di seguito l’elenco di ...

Calciomercato Lazio - il rinforzo per Inzaghi può arrivare dall’Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio pensa con grande fiducia alla prossima stagione dopo l’ultimo incredibile campionato che si è concluso però senza la qualificazioni in Champions League, adesso l’obiettivo è quello di riprovarci. Movimento in uscita sempre più vicino, stiamo parlando di Felipe Anderson ormai ad un passo dal West Ham. Il nome in pole per il sostituto è quello di Roger Guedes del Palmeiras ma nelle ultime ore ...

Calciomercato Lazio - l’innesto arriva dalla Spagna : blitz in difesa - individuato anche il sostituto di Felipe Anderson : Calciomercato Lazio – Importante mossa di mercato della Lazio nelle ultime ore, chiusa una trattativa per il tecnico Simone Inzaghi. Il ds della Lazio, Igli Tare, si appresta a mettere a segno il primo colpo della sua estate. La “rosea” infatti, stamane parla di accordo fatto e finito con il Betis Siviglia per Riza Durmisi. Si tratta di un terzino di fascia sinistra, che verrà pagato attorno ai 7 milioni di euro, al calciatore 1,4 milioni ...

Calciomercato Lazio - blitz di Lotito : arriva il colpo ‘alla Milinkovic-Savic’ : Calciomercato Lazio – Il colpo ‘alla Milinkovic-Savic‘. La Lazio si muove in vista della prossima stagione, importante movimento del presidente Lotito per il tecnico Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Lazio ha deciso di fiondarsi su Grujic del Liverpool, reduce da una buona stagione in prestito al Cardiff adesso può arrivare in Italia, il presidente biancoceleste ha intenzione di ...

Salute - la Banca del Cuore arriva ad Assisi per sensibilizzare la popoLazione alla prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da lunedì 11 a mercoledì 13 giugno dalle ore 9 alle ore 19 ...

Parco via Sabotino : dopo chiacchiere arrivano fatti da Ater e Regione Lazio : Roma – Di seguito il comunicato del gruppo Pd del I Municipio. “dopo mesi di chiacchiere e scarichi di responsabilità sull’area giochi del Parco di Via Sabotino da parte del Comune, finalmente da Ater e Regione Lazio arrivano i fatti. L’area sarà infatti messa in sicurezza e potrà tornare utilizzata dai bambini”. “Noi come Municipio faremo la nostra parte. Una volta terminati i lavori di riqualificazione ...

Lazio - è Lukaku la via per arrivare a Gabbiadini : In questo caso chiamatelo amore a Premier vista. Le offerte migliori piombano una dietro l'altra dall'Inghilterra, non è a un caso che - oltre al Napoli - a bussare a casa Inzaghi siano state anche ...

Bollo auto : più guidi più paghi - arriva la tassa di circoLazione Europea : Una importante novità per tutti i possessori di autoveicoli, mezzi commerciali ed automezzi pesanti sta per materializzarsi. Infatti la Commissione Europea Trasporti ha approvato alcune proposte relative alla circolazione sulle strade dei paesi comunitari ed anche alla tassa di proprietà da pagare annualmente, il Bollo auto. Quanto emerso dalla discussione Europea sarà una autentica rivoluzione che riguarderà milioni di persone e milioni di ...

Genoa - è fatta per il dopo Perin : arriva Marchetti dalla Lazio - i dettagli : Federico Marchetti sarà il nuovo portiere del Genoa dopo l’addio di Perin che è destinato ad approdare alla Juventus Il Genoa alle prese con un via vai in porta che cambierà le gerarchie tra i pali. Perin, come noto, è in procinto di approdare alla Juventus, ma il presidente Preziosi non si farà trovare impreparato ed ha già acquistato un valido sostituto per la prossima stagione. Si tratta, secondo quanto rivelato dal Corriere dello ...

Treviso : arriva Carta Famiglia - da settembre sconti e agevoLazioni : Treviso, 13 mag. (AdnKronos) - Via libera della giunta comunale di Treviso alla Carta Famiglia. L’assessorato alla Casa, comunità e coesione sociale del Comune di Treviso ha dato il via libera a un nuovo servizio che prevede da settembre sconti ed agevolazioni per le famiglie più numerose. La Carta

Treviso : arriva Carta Famiglia - da settembre sconti e agevoLazioni (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Comune di Treviso potrà avviare dunque l'iter per raggiungere specifici protocolli d'intesa e convenzioni con gli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa. Ogni soggetto convenzionato potrà allora esibire in vetrina il bollo “Amico della Famiglia”: in tali es

