L' attore Michael Rapaport blocca un passeggero che voleva aprire il portellone dell' aereo

(Di domenica 24 giugno 2018) Il fatto è accaduto durante un volo partito da Houston e diretto a Los Angeles: un ragazzo si è avvicinato alla porta di emergenza ed ha provato ad aprirla e a quel punto, stando a quanto raccontato da un altro, il famosoè scattato in azione e ha fermato il ragazzo, evitando un pericolosissimo finale. Sul volo era presnete anche Ted Kenney, regista di Fox Sports, che ha pubblicato un post sull'accaduto sul social network Twitter, spiegando appunto che sabato mattina presto era in viaggio con unpartito da Houston (Texas) e diretto a Los Angeles (California), quando ad un certo punto ha sentito un enorme baccano proveniente da diverse file davanti a sé. Ted Kenney racconta l'accaduto Il regista ha vistoalzarsi inprovvisamente dal sedile e dirigersi di corsa verso un ragazzo, poi ha sentito l'urlare "Che c***o stai ...