L' arrivo di Saviano alla tavolata multiculturale | due militari | l' auto e la

: Arrivo di Saviano all'abbuffata etnica 'Ricetta Milano' con 7 auto di scorta, di cui 2 blindate: mi sembra un po'… - 07Emmedi : Arrivo di Saviano all'abbuffata etnica 'Ricetta Milano' con 7 auto di scorta, di cui 2 blindate: mi sembra un po'… - TerlizziGerardo : RT @GrimoldiPaolo: Ecco l'arrivo di #Saviano al banchetto pro-migranti. Due auto di #scorta e quattro motociclette dei #carabinieri. #gosa… - annamancuso60 : RT @GrimoldiPaolo: Ecco l'arrivo di #Saviano al banchetto pro-migranti. Due auto di #scorta e quattro motociclette dei #carabinieri. #gosa… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Ieri Robertoè arrivato al parco Sempione per il suo discorso (ed ennessimo attacco a Salvini) in occasione della" organizzata da Beppe Sala e Pierfrancesco Majorino. Un lungo monologo dal palco, con messaggi ai Cinque Stelle di staccarsi da un partito "xenofobo" come la Lega.Oggi, però, su Facebook sta circolando il video pubblicato da Repubblica sull'del noto scrittore al parco nel centro di Milano. Nelle immagini si vedono due motociclette dei carabinieri, l'grigia con a bordoe un'altraal seguito. Il corteo si ferma a pochi metri dal palco da cui poi parlerà l're di Gomorra.scende, viene indirizzato verso il palco e scambia poche battute con il cameraman che lo stava riprendendo. "Salvini vuole togliermi la scorta? Non ho paura di lui", ha detto lo scrittore.Su Facebook è Gianluca Boari, consigliere leghista di ...