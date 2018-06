Ladro rom risarcito | Salvini | ' Lo Stato punito | è pazzesco'

È un Ladro - la polizia gli spara Rom risarcito con 60mila euro : Il Ministero dell'Interno ha versato sul conto corrente di un nomade coinvolto in un furto circa 60mila euro . L'uomo è stato colpito da un proiettile durante la fuga proprio dopo avre tentato di mettere a segno un furto. Il nomade, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si trova al centro di una vicenda assurda che la dice lunga sulla Giustizia italiana. Magaiber Sulejmanovic è un irregolare sul territorio italiano. Vive in un campo rom ...

Roma - Torrino - in treno da Napoli a Roma per rubare Suv : arrestato Ladro pendolare : È arrivato a Roma in treno dalla provincia di Napoli, con un borsone carico di attrezzi e, calata la sera, ha rubato un'auto con la quale sarebbe ripartito, ma sulla sua strada ha trovato i ...