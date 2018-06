La studentessa fornisce le generalità ma la polizia non le crede | presa per i capelli e

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 giugno 2018) Samantha Luna, una20enne della California, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui si vede un’agente ditrascinarla brutalmente fuori dall’auto. L’auto su cui viaggia con degli amici viene bloccata dalla(probabilmente perché uno dei giovani ha messo la testa fuori dal tettuccio). Non eravamo ubriachi, non stavamo facendo male a nessuno” racconta su Facebook. Laprima arresta il suo amico, e poi chiede documenti ea Samantha. Lei spiega di avere un doppio cognome perché di origine messicana, ma gli agenti non le credono. Così la situazione si fa sempre più tesa fino a quando una poliziotta la trascina per ifuori dall’auto tra le urla della ragazza (che dice agli amici di riprendere tutto). Così video finisce sui social, raccogliendo in poche ore migliaia di visualizzazioni e ...