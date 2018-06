La Silicon Valley riscopre la Scuola economica austriaca

Migranti : Silicon Valley contro Trump : 'Dobbiamo fermare questa politica ora' scrive Mark Zuckerberg sulla sua pagina Facebook. Microsoft si dice 'sgomenta' da una pratiche che va contro un 'principio fondamentale della politica e della ...

Microsoft - petizione per i bambini dei migranti in gabbia. E tutta la Silicon Valley attacca Trump : Più di cento dipendenti chiedono che l'azienda di Gates fermi la collaborazione con la polizia di frontiera americana dopo il caso dei bambini separati dai genitori immigrati illegalmente negli Stati Uniti. Ma da Apple a Google e AirBnb, tutti i giganti tech californiani si...

Perché dovremmo smetterla di trattare i manager della Silicon Valley come eroi : Elon Musk non è Superman e Steve Jobs non era Batman. Sono imprenditori. Geniali, ricchi, prolifici. Ma pur sempre imprenditori. Quindi, per cortesia, basta trattarli come se fossero eroi infallibili. ...

Nella Silicon Valley russa l'Italia è in vetrina : 'Vladimir Putin ha detto più volte che l'innovazione può essere il motore per rilanciare l'economia russa. I buchi si possono colmare solo con tecnologie straniere. E l'Italia ha molto d'offrire in ...

Dalla Silicon Valley a Scalea per scoprire in bici il made in Italy : Roma, 31 mag. , askanews, Un sogno per il futuro: pedalare sulle strade delle regioni più belle del mondo, facendo scoprire a sportivi e appassionati di bicicletta posti incantevoli di mare, pianura e montagna. Un obiettivo: restituire al territorio in cui sono nati e si sono formati, un po' di ...

Cybersecurity - Pmi italiana batte i grandi della Silicon Valley : Milano , askanews, - Una piccola impresa informatica milanese ha vinto la gara per la fornitura della piattaforma per la condivisione sicura dei file dell'European External Action Services , Eeas, , ...

FINANZA/ Apple-Goldman Sachs alla ricerca di un 'nuovo ordine' fra Silicon Valley e Wall Street : L'alleanza fra Goldman Sachs e Apple nei pagamenti digitali sembra guardare oltre lo sviluppo di 'fintech', a un 'nuovo ordine' americano fra Wall Street e Silicon Valley. di NICOLA BERTI

News Corp contro Silicon Valley : ANSA, - NEW YORK, 11 MAG - News Corp porta avanti la sua battaglia contro la Silicon Valley sulla raccolta dei dati e sulla trasparenza. L'amministratore delegato di News Corp, Robert Thomson, usa la ...

Da Musk a Zuckerberg - ritratto dei ragazzi «viziati» di Silicon Valley : Ricchi e viziati. A volte petulanti. Talvolta tanto arroganti da cadere in gravi controversie e scandali, personali e di business. Ecco una galleria di volti noti e meno noti, di fortune colossali e a volte di sfortune altrettanto esplosive...

I robot tradiscono Elon Musk Tesla perde il feeling col mercato Crisi delle e-car nella Silicon Valley : La trimestrale di Tesla non ha impressionato il mercato, mentre le domande degli analisti hanno innervosito Elon Musk, che ha sbottato: domande “noiose” e “seccanti”. Il mercato non l’ha presa bene e il titolo del produttore americano di auto elettriche ha continuato a perdere terreno. Dai massimi di settembre a oggi il titolo è calato del 25%, la capitalizzazione è scesa da oltre 65 a meno di 50 ...

La nuova moda lanciata dai vip di Silicon Valley : basta dieta - sì al digiuno : La scienza è cauta al riguardo e alcuni studi mettono in guardia da possibili rischi per la salute. Tra cui, non ultimo, un rapporto con il cibo che rischia di diventare disfunzionale. Sullo sfondo, ...

Come i giganti della Silicon Valley si preparano al Gdpr : Foto: TheDigitalArtist/pixalbay Manca un mese al varo del Gdpr (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e tra i colossi tech della Silicon Valley sono in atto le grandi manovre per farsi trovare pronti all’appuntamento. Anche perché le multe da pagare in caso di violazione – per esempio per l’utilizzo improprio di dati personali o l’incapacità di evitare che i giovanissimi approdino a servizi o contenuti inappropriati – rischia di ...

«Vi racconto perché abbiamo mandato in Silicon Valley i nuovi ambasciatori dell'hi-tech» : Non pensate alla Gran Bretagna del Fintech, né tantomeno alla Germania prima potenza industriale del Vecchio Continente. La nazione più digitale d'Europa è la piccola Danimarca, stando al famoso ...