La saga di Star Trek arriva su TV8 | ecco quando

Star Trek - nuova serie con il capitano Picard? / Patrick Stewart pronto a tornare nella saga di fantascienza : Star Trek, in arrivo una nuova serie con il capitano Picard? Secondo "Hollywood Reporter", Patrick Stewart sarebbe pronto a tornare nella saga di fantascienza(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:30:00 GMT)

Star Wars : la Lucasfilm congela tutti i futuri spin-off della saga? - Best Movie : ... chiaramente, è dovuta alla deludente performance ai botteghini di Solo: A Star Wars Story , che attualmente, è fermo a un incasso di circa 345 milioni di dollari nel mondo. Per fare un paragone, il ...

Solo : A Star Wars Story è il film della saga con più basso incasso? : C’erano grandi aspettative nei confronti di Solo: A Star Wars Story, ma pare siano state deluse, principalmente sul fronte del box-office A oggi, infatti, quello diretto da Ron Howard risulta il film della saga dall’incasso più basso. In Italia è stato il più visto del weekend, ma con 1.866.000 euro di incasso, poco, se lo si suddivide per le 837 copie in cui è distribuito. Pare che anche negli Stati Uniti le stime siano inferiori ...

Come nasce una colonna sonora della saga di Star Wars : Solo: A Star Wars Story è ormai arrivato in sala: dopo tanto attesa, i fan possono guardare, amare o criticare il secondo spinoff della saga di Guerre Stellari, con Alden Ehrenreich nei panni del personaggio cult storicamente interpretato da Harrison Ford – che ha perfino promosso il suo ‘erede’. Negli ultimi giorni, però, a ‘rubare la scena’ a trama e personaggi, è la musica, composta questa volta da John Powell ...

SOLO : A STAR WARS STORY / Presentato al Festival di Cannes lo spin-off della saga di Guerre Stellari : SOLO: A STAR WARS STORY è stato Presentato al Festival di Cannes 2018 come film 'Fuori Concorso': la storia chiarisce il passato del contrabbandiere galattico.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 08:37:00 GMT)

Giro di California 2018 : Peter sagan la star - percorso duro con salite e cronometro : Nella giornata di domenica prenderà il via il Giro di California 2018, breve corsa a tappe del World Tour che però negli ultimi anni ha visto al via una startlist sempre di alta qualità, complice anche il periodo della stagione che consente ai big di mettere chilometri nelle gambe in un clima favorevole in vista della seconda parte della stagione. Andiamo a vedere cosa ci attende nelle sette frazioni di gara. Il percorso Due arrivi in salita e ...

Il 4 maggio è lo Star Wars Day : l’origine della ricorrenza legata alla celebre saga di Lucas : Non tutti sanno che il 4 maggio in tutto il mondo si festeggia lo Star Wars Day: una ricorrenza molto particolare, che ogni anno raduna migliaia di appassionati in tutto il mondo. La sua origine? Un gioco di parole.Continua a leggere

Star Wars Day 2018 : gli eventi per festeggiare la celebre saga in Italia : A questa data, quindi, i fan di Star Wars sono molto legati in quanto ricorda l'inizio dell'amata saga, ma la festa ufficiale per le celebrazioni in tutto il mondo cade il 4 Maggio: si tratta di una ...