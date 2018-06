La responsabilità dei migranti deve essere comune a tutti

huffingtonpost

(Di domenica 24 giugno 2018) "Superare Dublino", "superare il criterio del paese di primo arrivo", stabilire una "responsabilitàtra Stati membri su naufraghi in mare". E ancora: "centri di protezione in più paesi europei", "contrastare i movimenti secondari". E infine: "accordi e rapporti tra Ue e paesi terzi", "centri di protezione internazionale nei paesi di transito", "rafforzare le frontiere esterne" dell'Unione.Sono i punti della proposta italiana in materia di immigrazione che il premier Giuseppe Conte presenta oggi al vertice informale in corso a Bruxelles nel palazzo della Commissione Europea. "European multilevel strategy for migration" è il titolo del testo che Huffpost pubblica qui in esclusiva.Ecco il testo integrale:European Multilevel Strategy for MigrationL'Europa è chiamata ad una sfida cruciale. Se non riesce a realizzare un'efficace politica di regolazione e ...