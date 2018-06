La proposta del premier Giuseppe Conte al summit Ue sui migranti | Superare

Figc - Abete : 'Mia candidatura proposta da componenti a eccezione dell'Aia' : 'C'è una richiesta delle componenti che è stata formulata il 18 maggio, nell'aspettativa che potesse esserci un'elezione prima della fine dell'estate, quindi entro il 15 agosto. Poi occorrerà vedere ...

Una mozione per cessare la convenzione con Publiacqua. La proposta della lista Castelfranco Piandisco' : La lista Civica Castelfranco Piandiscò vuole proporre la cessazione della convenzione con Publiacqua. Sarà questo l'argomento sul quale opposizione e maggioranza discuteranno durante il prossimo ...

Legittima difesa - pronta la proposta della Lega : La Lega di Matteo Salvini ha aperto ufficialmente un altro fronte. Dopo la guerra ai migranti e l'intenzione di creare un'anagrafe dei Rom, ora è la volta di una proposta di legge sulla Legittima difesa, già pronta e depositata presso il sindacato ispettivo dal sottosegretario all'Interno Nicola Molteni.È l'Huffington Post a pubblicare in anteprima i punti che compongono la proposta di legge finalizzata a dare massima libertà di rispondere a ...

Reddito di inclusione - Delrio : “La nostra proposta è raddoppiare fondi contro le chiacchiere del M5s” : Il Partito democratico lancia la proposta del raddoppio delle risorse per il Rei, il Reddito di inclusione contro “le chiacchiere del Reddito di cittadinanza”. È il capogruppo dem, Graziano Delrio, a lanciare la proposta. Dagli attuali tre miliardi, arrivando a sei miliardi, si possono raggiungere tutti i cinque milioni di persone che versano nella condizione di povertà. Sarebbe per l’Italia un occasione storica”. La ...

Minacce di morte a Salvini - la proposta della Biancofiore : "Commissariare Bolzano" : Per le scritte con insulti e Minacce di morte a Matteo Salvini - 'Basta buonismo, Salvini muori' - alla Volxfest di Bolzano, patrocinata dal Comune, verrà chiesto il commissariamento dell'...

Milan - i contatti di Mirabelli : la richiesta del Psg e la proposta per il centrocampo : Milan, Massimiliano Mirabelli alle prese con alcune trattative calde che potrebbero modificare la rosa rossonera a disposizione di Gattuso Sarà un’estate caldissima per Massimiliano Mirabelli e per il suo Milan. La società sta attendendo con ansia le decisioni dell’Uefa, prima di poter agire sul mercato per dare nuova linfa ad una rosa non certo all’altezza delle prime della classe in Serie A. Nel frattempo, il ds rossonero, si ...

Urbano Cairo : Mai formulata proposta a Mario Orfeo per la direzione della Gazzetta dello Sport : Se n'è parlato molto in queste ultime settimane, se non mesi, su quale sarà la prossima occupazione di Mario Orfeo al termine del suo mandato di direttore generale della Rai, mandato in scadenza a fine mese. Uno dei posti più gettonati per Orfeo post-Rai era la direzione della Gazzetta dello Sport, attualmente diretta da Andrea Monti.Prima si era parlato de la Repubblica, ma anche del Sole 24 ore. E' arrivata oggi una secca smentita rispetto ...

Difesa europea - ecco la proposta della Commissione per il Fondo da 13 miliardi : IL Fondo PER LA PACE E IL PACCHETTO Difesa Off-budget c'è poi la "european Peace facility", che potrebbe valere 10,5 miliardi di euro, e che è progettata per finanziare le missioni della Politica di ...

Pensioni d’oro : la proposta dell’ex ministro Damiano al governo : Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro in quota Partito Democratico, si è mostrato favorevole al taglio delle Pensioni d’oro sopra i 5mila euro netti mensili, previsto dal governo italiano, ma al tempo stesso propone una soluzione con una modalità diversa da quella descritta da Lega e Movimento 5 Stelle. Ecco come e perché. La posizione del governo sulle Pensioni d’oro Venerdì scorso, il Vice-Presidente del Consiglio e Leader ...

Diplomati magistrali - news al 12/06 : proposta risolutrice del PD : Un disegno di legge sulla questione dei Diplomati magistrali sarà presentato alla stampa domani, mercoledì 13 giugno 2018, presso la sede di Palazzo Madama. La Senatrice Simona Malpezzi presenta la ‘panacea’ per i Diplomati magistrali Il Partito Democratico, infatti, quest’oggi ha reso noto che domani pomeriggio si svolgerà presso Palazzo Madama una conferenza stampa ufficiale […] L'articolo Diplomati magistrali, news al 12/06: ...

La nuova proposta dell'Unicef : 'I droni salvavita consegneranno i vaccini in tutto il mondo' : L'Unicef promuove i "droni salvavita" L' Unicef ha lanciato una richiesta a tutte le compagnie del settore per realizzare un servizio in grado di consegnare i vaccini in tutto il mondo , anche nelle isolette più remote. Il progetto inizierà il prossimo Settembre e vedrà l'utilizzo di alcuni particolari droni nel raggiungere le isolette che compongono la nazione di Vanuatu . L'...

Casnigo - Poli ha le idee chiare : 'Bisogni dei cittadini al centro della nostra proposta' : Vogliamo porre al centro dell'azione Politica i bisogni della Comunità di Casnigo: per questo motivo siamo intenzionati a dare vita ad uno sportello per accogliere le istanze della gente e per dare ...

Il giallo dei Teatini - Valente smentisce Salvemini : la delibera approvata un giorno prima della presentazione della proposta : ...i panni di novello Sherlock Holmes andando a scoprire che la proposta progettuale era stata protocollata un giorno dopo la delibera di giunta che la premiava con l'affidamento degli spettacoli estivi ...

Simone Verdi al Napoli/ "Ho accettato la proposta del Napoli e ho già parlato con Ancelotti" : Simone Verdi, dopo la gara disputata con l'Italia, ha confermato l'accordo raggiunto con il Napoli. L'ex Bologna firmerà un contratto quinquennale, ai felsinei vanno 25 milioni di euro(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:31:00 GMT)