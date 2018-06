huffingtonpost

: Scelto il nome della figlia della premier neozelandese: è Neve. FOTO - SkyTG24 : Scelto il nome della figlia della premier neozelandese: è Neve. FOTO - HuffPostItalia : La premier neozelandese ha dato alla luce una bambina (e il nome scelto per lei è ricco di significato) - MargheritaVism1 : RT @frg2402: La prima ministra neozelandese si prende una pausa per il congedo maternità ????. Le pari opportunità partono anche da qui! http… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Si chiama Neve Te Aroha: è questo ildal primo ministroJacinda Ardern per la sua prima figlia, venuta al mondo il 21 giugno. "'Neve' significa luminoso, radioso ente", ha spiegato la neomamma, che ha da poco lasciato la clinica in compagnia della piccola e del compagno Clarke Gayford, posando per i fotografi con lain braccio.Te Aroha, invece, significa "amore" in lingua maori, ed è statoper ricordare l'amore che era stato mostrato verso di lei prima della sua nascita; ma è anche ildella montagna e della cittadina neozelandesi presso le quali Ardern visse da, e da dove proviene tutta la sua famiglia.Laè la prima leader mondiale a diventare mamma durante il man, da trent'anni a questa parte. L'annuncio della sua gravidanza è stato discusso per il modo in cui la Ardern ha deciso di ...