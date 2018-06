La Nazionale femminile 3x3 si qualifica per la FIBA 3x3 Europe Cup 2018 A settembre in

Calcio a 5 - pronto riscatto per la Nazionale italiana femminile : Ucraina sconfitta 3-0 in amichevole : riscatto immediato per la nazionale italiana femminile di Calcio a 5. Dopo la sonora sconfitta per 0-3 contro l’Ucraina, le azzurre si impongono con identico risultato al Palazzetto dello Sport di Fondi, prendendosi una bella rivincita nel secondo test amichevole, preludio alle imminenti qualificazioni agli Europei. A fare la differenza è la strepitosa Arianna Pomposelli, che mette a referto tutte e tre le reti con cui l’Italia ha ...

Il Ct della Nazionale di calcio femminile fissa obiettivo a Francia 2019 : “Abbiamo iniziato a settembre con un sogno e lo abbiamo realizzato, ora cercheremo di migliorare per andare al Mondiale con un altro sogno: quello di provare a passare almeno il primo turno”. Lo dice il ct della nazionale italiana di calcio femminile, Milena Bertolini, a un incontro alla stampa estera a Roma, per parlare della qualificazione della nazionale femminile ai prossimi Mondiali di Francia 2019 e della crescita del calcio ...

Calcio a 5 : Nazionale femminile sconfitta in amichevole con l’Ucraina per 3-0 : Prima di due amichevoli al Palazzetto dello Sport di Fondi per la nazionale italiana di Calcio a 5 femminile. Le azzurre sono state sconfitte per 3-0 dall’Ucraina in un match ovviamente dominato dalla nazionale con più esperienza e qualità in campo. Reti di Olena Pavlenko, Iuliia Forsiuk e Taisiia Babenko. Oggi il secondo appuntamento alle 20.30: le azzurre si stanno preparando al meglio per le qualificazioni agli Europei. Queste le parole ...

Fabbricini : “Nazionale femminile a Mondiale? Grande soddisfazione” : Un incontro per celebrare la qualificazione della Nazionale femminile ai prossimi Mondiali del 2019 per sottolineare crescita del calcio femminile in Italia e nel mondo. Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, Michele Uva, Direttore Generale Figc e vice presidente Uefa insieme al commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini sono intervenuti in conferenza stampa nel pomeriggio nella sede dalla stampa estera a ...

Il Ct della Nazionale di calcio femminile fissa obiettivo a Francia 2019 : “Abbiamo iniziato a settembre con un sogno e lo abbiamo realizzato, ora cercheremo di migliorare per andare al Mondiale con un altro sogno: quello di provare a passare almeno il primo turno”. Lo dice il ct della nazionale italiana di calcio femminile, Milena Bertolini, a un incontro alla stampa estera a Roma, per parlare della qualificazione della nazionale femminile ai prossimi Mondiali di Francia 2019 e della crescita del calcio ...

FIBA 3x3 Europe Cup. Le Qualificazioni ad Andorra per la Nazionale femminile Open : E' già ora di tornare in campo per la Nazionale femminile Open 3x3 che lo scorso 12 giugno ha vinto il Campionato del Mondo. Le Azzurre giocheranno nel fine settimana ad Andorra per le Qualificazioni alla FIBA 3x3 Europe Cup , Bucarest,Romania, 14-16 settembre, . Sarà l'Italia sabato 23 giugno ad inaugurare la serie ...

Rugby a 7 - Roma Seven 2018 : l’Italia maschile vince il torneo - la Nazionale femminile è terza : Sorride all’Italia il prestigioso torneo di Rugby a 7 “Roma Seven“: la nazionale maschile vince il torneo, mentre la nazionale femminile chiude al terzo posto. Entrambe le formazioni azzurre avevano chiuso il girone di qualificazione al primo posto, ma poi nella fase ad eliminazione diretta il loro destino è stato diverso. La compagine maschile in semifinale ha superato per 14-12 la selezione Roma Seven Kings, per poi ...

Basket – Nazionale femminile : terminato il raduno di Parma - tre amichevoli ad agosto : Nazionale A femminile, chiuso oggi il raduno di Parma. Ad agosto amichevoli con Wake Forest, Francia e Israele. EuroBasket Women Qualifiers, Italia-Svezia si giocherà a La Spezia Si è chiuso oggi pomeriggio a Parma il raduno della Nazionale femminile. Così coach Marco Crespi al termine dell’ultimo allenamento. “Quattro giorni di energia. Sul campo e fuori dal campo. Di bella energia. Passo dopo passo verso l’appuntamento così importante di ...

Pallavolo – Finale Nazionale CRAI U18 femminile : il tricolore è della Volleyrò Casal de’ Pazzi : Finale Nazionale CRAI Under 18 femminile: Volleyrò Casal de’ Pazzi campione d’Italia Si è conclusa oggi a Bormio (Sondrio) la Finale Nazionale CRAI della categoria Under 18 femminile: ad aggiudicarsi il titolo Nazionale è stata, per il quinto anno consecutivo, l’ASD Volleyrò Casal de’ Pazzi, che ha superato in un’emozionante Finale la Lilliput Pallavolo Settimo Torinese per 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 29-27). Dopo un primo set ...

Volley Nazionale femminile - scelte le 12 per i Giochi del Mediterraneo : ROMA- Partirà il 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, la rappresentativa azzurra Femminile che dal 22 giugno al 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Questo l'elenco delle 12 atlete ...

Volley Nazionale femminile - Bellano ha scelto le azzurre per i Giochi del Mediterraneo : ROMA- L'Italia B partirà mercoledì 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, dove dal 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Il tecnico Massimo Bellano ha diramato l'elenco di 12 atlete ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Nazionale femminile dell’Italia. Giovani rampanti per il bersaglio grosso : L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale punta dritto alla conquista del titolo e sembra non avere grandi rivali verso il gradino più alto del podio, le azzurre non devono temere nessuna avversaria e soprattutto questa competizione servirà per dare spazio a qualche ...

Nazionale femminile - domani il raduno a Parma : in serata la conferenza stampa e la cena all'Academia Barilla : Eccellenze riconosciute e apprezzate nel mondo come simboli d'italianità: la Maglia Azzurra di Basket e Barilla continueranno a essere partner per trasmettere i valori vincenti di tradizione, qualità ...

Mondiali - Nazionale femminile qualificata. Bertolini : “niente rivalsa sui maschi” : L’approdo ai Mondiali 2019, strappato dopo aver battuto 3-0 il Portogallo nella penultima partita delle qualificazioni europee rappresenta per la nazionale femminile “una gioia immensa, una emozione fortissima e anche orgoglio per quello che queste ragazze sono riuscite a fare e per tutta l’Italia”. Milena Bertolini non nasconde la sua soddisfazione per l’impresa delle nazionale di calcio femminile approdata ai ...