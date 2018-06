La metro aperta fino all' una piace a tutti | boom di passeggeri

Genova metropolitana aperta anche di notte - ai genovesi piace : ... fortemente voluto da questa amministrazione che ritiene che la città debba aprirsi anche alla sera avendo a disposizione eventi e spettacoli di grande livello. Speriamo che le persone prendano ...

Roma : aperta metro C - staz. S.Giovanni : 18.34 "Oggi è una giornata storica per Roma e per l'Italia: finalmente dopo anni viene aperta la stazione di S.Giovanni della metro C", ha detto la sindaca di Roma Raggi inaugurandola."E' stato fatto un lavoro eccellente - ha aggiunto perché abbiamo saputo coniugare le necessità di una città che cresce e che ha bisogno di muoversi con le necessità di una città ricca di storia, facendo nascere la stazione-museo". "Vorremmo proseguire l'opera e ...

ROMA - metro C : APERTA STAZIONE SAN GIOVANNI/ Ultime notizie : in cantiere un'altra fermata museo : ROMA, apre la STAZIONE San GIOVANNI della METRO C dopo 7 anni. La sindaca Raggi la inaugura da sola visto che non si sono presentati il presidente della Regione, Zingaretti, e Delrio(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:15:00 GMT)

metro C Roma/ A San Giovanni aperta la stazione-museo. Codacons chiede più treni per la Linea C : Roma, apre la stazione San Giovanni della Metro C dopo 7 anni. La sindaca Raggi la inaugura da sola visto che non si sono presentati il presidente della Regione, Zingaretti, e Delrio(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:04:00 GMT)

metro B Roma : fumo da treno - linea riaperta dopo due ore/ Ultime notizie Atac - Stefano : “Non è stato guasto” : Roma, altro stop Metro B: Ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, guasto a Colosseo? Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:00:00 GMT)

Roma - riaperta stazione metro A e B a Termini/ Ultime notizie : i convogli transitavano durante il guasto : Roma, stazione Metro A e B a Termini riaperta dopo un'ora: allarme dopo puzza di bruciato. Ultime notizie: guasto elettrico possibile causa del problema. La situazione torna alla normalità(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 21:34:00 GMT)

Roma - stazione metro A e B a Termini riaperta dopo un'ora/ Ultime notizie : allarme dopo puzza di bruciato : allarme rientrato a Roma, dove per più di un'ora sono state chiuse le stazioni della Metropolitana A e B di Termini, chiuse a causa di un forte odore di bruciato che aveva spinto Atac a intervenire. Subito è stato vietato ai passeggeri di prendere i convogli, poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno verificato la segnalazione giunta da parte del personale di Sicurezza, che per primo aveva avvertito il forte odore di bruciato dalle banchine ...