La Formula 1 torna a Le Castellet

Sebastian Vettel torna in testa al mondiale di Formula 1 : Sebastian Vettel vince il Gran Premio del Canada. Il tedesco della Ferrari così torna in testa al mondiale di Formula

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Vettel torna primo - Hamilton a un punto! Gp Canada 2018 : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Canada 2018 a Montreal: vince Sebastian Vettel che torna in testa, Lewis Hamilton è quinto e adesso è distante un punto(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:34:00 GMT)

Formula E : le corse tornano in Svizzera dopo più di 60 anni : ... che determino il divieto di corse nella Confederazione, la Svizzera accoglierà una gara automobilistica e lo fa con il nono round del Campionato del Mondo di Formula E. L'ultimo GP corso tra i ...

Diretta Formula 1 Gp Monaco 2018/ F1 streaming video SKY qualifiche live : via alla FP3 - si torna in pista! : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Monaco 2018 a Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:31:00 GMT)

Svizzera - dopo oltre 60 anni ritornano le gare automobilistiche grazie alla Formula E [FOTO] : dopo il terribile incidente accaduto alla 24 Ore di Le Mans nel 1955 le gare automobilistiche erano state vietate nel paese Elvetico La Formula E, il primo campionato che vede gareggiare monoposto elettriche principalmente su circuiti cittadini, sta davvero compiendo miracoli in giro per il mondo. dopo aver convinto la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ad una gara nella città Eterna, dopo che il primo cittadino aveva detto “no” ad Olimpiadi e ...

Incredibile Formula E tornano le gare in Svizzera : Il campionato ABB FIA Formula E è il più prestigioso al mondo per le auto da corsa elettriche e in questa stagione - la quarta - ha messo in cantiere 12 gare in 10 città, tra cui Hong Kong, Città del ...

Formula 1 2018 - la Primavera di Fernando Alonso : così è tornato a ruggire : Fernando Alonso in zona punti non è una notizia. Almeno non lo è stata fino a quando, nel 2015, è passato a guidare la monoposto McLaren . Tempi lontani, ormai, soprattutto se si considerano gli ...

DIRETTA/ Test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona : streaming video e tv. Si torna in pista! (1^ giornata) : DIRETTA Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica dei tempi della giornata di prove a Montmelò dopo il Gran Premio di domenica (oggi 15 maggio)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:10:00 GMT)

Formula 1 - MARCHIONNE "FERRARI FENOMENALE"/ "Dobbiamo tornare a vincere il mondiale" : MARCHIONNE elogia la Ferrari: "Siamo in forma e cresceremo ancora". Dopo un ottimo inizio di stagione in FORMULA 1 il presidente di Maranello carica l'ambiente delle Rosse(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 00:02:00 GMT)

Formula 1 - Ferrari : i numeri non tornano - ma il Mondiale è lungo : Lo scopriremo solo strada facendo quanto questi punti potranno pesare sull'economia Mondiale fatta di 21 gare e ancora 17 da disputare , quel che è certo è che mai come quest'anno la rossa è al ...

Formula E - si torna in pista l'E-Prix di Parigi : ... diretta qualifiche su Italia 1 e Mediaset Italia 2 Ore 16.00 sabato 28 aprile: diretta gara su Italia 1 e Mediaset Italia 2 Sport Team, piloti e auto della Formula E di Roma Eventi Roma, al via i ...

Felipe Massa torna in pista? Possibile futuro in Formula E con la Mahindra : Felipe Massa ha lasciato la Formula Uno al termine della passata stagione ma il 37enne brasiliano potrebbe tornare in pista al volante di una vettura di Formula E. L’ex pilota di Ferrari e Williams ha infatti espresso il proprio interesse nei confronti del campionato riservato alle auto elettriche e nel 2019 potrebbe sostituire Nick Heidfeld su una Mahindra, affiancando così l’ottimo Felix Rosenqvist che ha già vinto due gare in ...