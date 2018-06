La demo dell' E3 di Forza Horizon 4 è una lezione su come si realizza un gioco di corse

Brasile : presidente Corte suprema critica la demonizzazione della politica e il numero eccessivo di partiti : "Demonizzare la politica non significa che non ci ritroveremo con il caos in diversi momenti futuri", ha detto la giudice parlando al secondo Congresso di diritto elettorale a Brasilia. La Lucia ha ...

L'era del tecno-populismo : trasformazione o fine della politica liberal-democratica? : * laureato in Giurisprudenza alla LUISS, ha un PhD in Scienza politica presso l'IMT di Lucca ed è Teaching Assistant in European Institutional History alla LUISS

Migranti - Bonino : “È uno dei momenti più bui della democrazia liberale. Non rassegnamoci a linguaggio squadrista” : “Stiamo vivendo uno dei momenti più bui della storia della nostra repubblica dell’ordinamento costituzionale e della democrazia liberale”. Senza giri di parole Emma Bonino, senatrice di Più Europa, descrive il momento politico attuale. Lo afferma in occasione della “Giornata mondiale del rifugiato” durante la presentazione della campagna per la legge di iniziativa popolare europea Welcoming Europe (welcomingeurope.it) che mira a decriminalizzare ...

Trapela l’intera demo di Cyberpunk 2077 dell’E3 2018 in forma audio : Cyberpunk 2077 ha esaltato tutti durante l'E3 2018, grazie soprattutto al trailer di 100 secondi che ha chiuso la conferenza stampa di Microsoft. Non riusciamo a contare quante volte abbiamo visto questo trailer, decine e decine. Le persone presenti allo show e i giornalisti di testate selezionate hanno potuto vedere molto di più di quanto mostrato nel trailer. Disponibile l'audio della demo di Cyberpunk 2077 A porte chiuse è stata mostrata ...

Bilancio della democrazia eterodiretta : Formalmente il tesoriere del M5s è Luigi Di Maio, che però in questa fase è anche capo politico del partito oltre che vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e ministro del Lavoro. Non può fare tutto. E infatti Davide Casaleggio, che per competenze e interessi professionali sicuramente gli d

Sinti - la demolizione della casa abusiva a Carmagnola tra fatti e parole : “Iniziativa giudiziaria non politica” : “Dalle parole ai fatti”, scrive il ministro dell’Interno Matteo Salvini in un tweet in cui informa che “questa mattina a Carmagnola (Torino), dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti non autorizzato”. Ma i fatti sono diversi: “È un’iniziativa giudiziaria in esecuzione di un provvedimento definitivo”, si apprende dalla procura di Asti, competente su quell’area della provincia torinese. Come dire: nessun ...

L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti mette in guardia : "Una democrazia che mette in discussione libertà e diritti sta morendo" : Arrivato in Liguria, a Sarzana, per appoggiare il candidato sindaco Pd Alessio Cavarra, si offre come consulente gratuito del Comune sulla Sicurezza e fa autodafè: "Abbiamo imparato la lezione, per questo ripartiamo da qui"

Salvini posta su Facebook la foto della casa sinti demolita : 'Dalle parole ai fatti - prima gli italiani' : 'Questa mattina a Carmagnola , Torino, , dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo sinti non autorizzato. Dalle parole ai fatti. prima gli italiani'.

Polonia-Senegal 1-2 - Mondiali 2018 : impresa dei Leoni della Teranga! Niang indemoniato - Lewandowski e compagni crollano : I Leoni della Teranga hanno ruggito, hanno sbranato la preda e hanno consegnato al proprio popolo uno scalpo di lusso. Il Senegal sogna a occhi aperti, sconfigge la Polonia per 2-1 ai Mondiali 2018 di calcio e punta con ancora maggiore convinzione alla qualificazione agli ottavi di finale. Gli africani hanno tecnicamente e tatticamente dominato la partita, hanno limitato le velleità dei biancorossi e si sono imposti meritatamente al termine di ...

I dettagli dell'aggiornamento 4.4 di Fortnite : Bombe Puzzolenti - demo a 8-Bit e tutte le novità : Dopo la manutenzione è tempo dell'arrivo del nuovo update di Fortnite, uno dei giochi più in voga del momento e vero re (almeno attualmente) del genere battle royale.Ecco tutte le novità dell'aggiornamento 4.4 presentate da Epic attraverso il suo sito ufficiale:Fai piazza pulita con la nuova Fialetta puzzolente in Battaglia reale oppure divertiti a Demolire oggetti con il nuovo Costruttore in Salva il mondo.Read more…

Stadio della Roma - Roberta Lombardi demolisce il M5s : 'Bonafede deve fare chiarezza' : La grillina Roberta Lombardi non ha intenzione di farsi sporcare dagli schizzi di fango che arrivano dopo l'esplosione dell'ultimo scandalo in casa M5s sullo Stadio della Roma. Il nome della ...

Usa : sondaggio - 60 per cento dei Repubblicani contenti dell'economia - solo il 17 per cento tra i democratici : Washington, 16 giu 00:49 - , Agenzia Nova, - Il combinato disposto di bassa disoccupazione, briosa crescita economica e mercato azionario che conquista record ha spinto in alto la fiducia... , Res,