La Coppa del Mondo va a Scampia con Francesco Iaconangelo

Canottaggio – 5 medaglie azzurre in Coppa del Mondo : Canottaggio. Italremo sugli scudi in Coppa del Mondo: cinque medaglie nelle specialità non olimpiche e paralimpiche L’Italia del remo chiude la prima giornata di finali vincendo 5 medaglie (1 oro, 1 argento, 3 bronzo) nelle specialità non olimpiche e paralimpiche. Alle medaglie vanno aggiunte anche le 8 barche olimpiche che hanno raggiunto la finale attraverso semifinali e recuperi odierni: doppio, quattro di coppia e otto senior maschile; ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : settimo Giuseppe Mattia Parisi - undicesimo Riccardo De Luca : Niente da fare per l’Italia nelle Finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: nella finale maschile, nonostante l’ottima prestazione di giovedì nel ranking round di scherma, oggi Giuseppe Mattia Parisi e Riccardo De Luca si sono classificati rispettivamente al settimo ed all’undicesimo posto. Doppietta sudcoreana, vittoria di Jinhwa Jung con 1431 punti davanti a Woongtae Jun, secondo con 1426, che brucia l’irlandese ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : vittoria per il quattro di coppia pesi leggeri maschile - cinque podi in tutto per l’Italia : Nella sessione pomeridiana della seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio sono andate in scena le Finali A delle specialità non olimpiche e del paraCanottaggio. Per l’Italia la vittoria del quattro di coppia pesi leggeri maschile, un secondo e tre terzi posti. SPECIALITA’ NON OLIMPICHE Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile Matteo Mulas, Andrea Micheletti, Catello Amarante e Paolo Di ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : buona Italia nella seconda giornata - Battisti-Venier e quattro senza in Finale : La seconda giornata di gare riserva buoni risultati alla truppa azzurra impegnata nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio a Linz: in Austria si sono svolte semifinali e ripescaggi, nonché alcune finali per le posizioni di rincalzo. Oggi pomeriggio le finali delle specialità non olimpiche e del paraCanottaggio. Andiamo a scoprire i risultati della sessione mattutina. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel due senza senior maschile Salvatore ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : Stefanie Horn chiude sesta nel K1 femminile : Arrivano un piazzamento ed un’eliminazione in semifinale per l’Italia nella prime finali della prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom: a Liptovsky Mikulas Stefanie Horn, dopo aver chiuso proprio al decimo posto le semifinali, ha chiuso sesta, mentre Raffaello Ivaldi ha terminato al 27° posto. Nel K1 femminile ha vinto l’australiana Jessica Fox in 101″20, davanti all’austriaca Corinna Kuhnle a 1″58, ...

Canottaggio – Coppa del Mondo : l’Italremo verso le finali : Canottaggio. In Coppa del Mondo l’Italremo avanza compatto verso le finali Al termine della prima giornata di Coppa del Mondo di Linz (Austria) lo squadrone azzurro perde solo due barche (il singolo e il due senza senior maschile), mentre ne ha già piazzate in finale diretta 5: una pesi leggeri (quattro di coppia maschile) e 4 Pararowing (singolo PR1 femminile, quattro con PR3 misto, singolo PR2 maschile, due senza PR3 maschile). 13 ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : doppio pesi leggeri in semifinale - due senza e singolo maschile eliminati : Terminata la sessione pomeridiana della prima giornata di gare della Coppa del Mondo di Canottaggio a Linz (Austria). Tra ripescaggi e quarti, passano in semifinale altri due equipaggi, mentre altrettanti vengono eliminati. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati della sessione pomeridiana. Nel doppio pesi leggeri l’Italia approda in semifinale sia al maschile che al femminile. La coppia formata da Alfonso Scalzone e Gabriel Soares ha vinto ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : in semifinale anche Giovanni De Gennaro e Marcello Beda : Dopo le prime eliminatorie del mattino, si completano nel pomeriggio le gare della prima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo di Canoa slalom, scattate oggi a Liptovsky Mikulas: in Slovacchia nel K1 maschile centrano la semifinale Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre va fuori Christian De Dionigi. Eliminate anche Elena Borghi e Chiara Sabattini nel C1 femminile. Nel K1 maschile avanzano alle semifinali Giovanni De Gennaro, che ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : Alice Sotero è la migliore delle azzurre - vince Chloe Esposito : Senza sussulti azzurri, ma era prevedibile dopo il ranking round di scherma di ieri, la finale femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: la migliore delle italiane è Alice Sotero, 19ma con 1237 punti, mentre Alessandra Frezza è 27ma a quota 1206, e Claudia Cesarini è 29ma con 1183. Vittoria dell’australiana Chloe Esposito con 1337 punti davanti alla magiara Sarolta Kovacs, con 1324, ed alla lituana Gintare ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : Italia - è tornato il 4 di coppia! Oppo-Ruta impressionano in batteria! : A Linz, in Austria, è scattata la seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: due i motivi di curiosità attorno alle gare odierne. In questo bacino il prossimo anno si terranno i Mondiali, che assegneranno i primi pass olimpici per Tokyo 2020. Inoltre oggi si è gareggiato con il time trial, con gli equipaggi che sono partiti a 30″ di distanza l’uno dall’altro, novità che potrebbe essere introdotta proprio alle prossime ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : avanti solo Raffaello Ivaldi e Stefanie Horn : Avvio in chiaroscuro per l’Italia in Coppa del Mondo di Canoa slalom: nella prima tappa, scattata questa mattina a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, sono andate in scena le eliminatorie nella canadese maschile e nel kayak femminile. avanti, tra gli azzurri, solo Raffaello Ivaldi e Stefanie Horn. Doppia beffa per Stefano Cipressi, più indietro Roberto Colazingari ed Eleonora Lucato. Nel C1 maschile Raffaello Ivaldi ha centrato la semifinale ...

Snowboardcross - gli azzurri di Coppa del Mondo al lavoro sul Passo dello Stelvio da lunedì : Il gruppo dello Snowboardcross di Cdm al Passo dello Stelvio da lunedì 25 a giovedì 28 giugno con Moioli a guidare il team E’ ancora il ghiacciaio del Passo dello Stelvio ad ospitare il nuovo collegiale della squadra di Coppa del Mondo di Snowboardcross. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato da lunedì 25 a giovedì 28 giugno i seguenti atleti: Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi, Raffaella Brutto, ...

Mondiali Russia 2018 : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : oggi, 22 giugno, scenderanno in campo le squadre del Girone E e si chiuderà la seconda giornata del Girone D.

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : Italia in finale per il terzo posto nell’arco olimpico maschile : L’Italia approda alla finale per il terzo posto nell’arco olimpico a squadre maschile nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. A Salt Lake City Mauro Nespoli, dopo l’impresa nell’individuale in cui si giocherà la finalissima, insieme ai compagni di squadra Michele Frangilli e Marco Morello potrà giocarsi il podio nella gara a squadre. Il terzetto azzurro ha aperto con la vittoria con la Germania per 5-3, poi ...