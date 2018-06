La Colombia elimina la Polonia

Polonia-Colombia 0-3 - Mondiali 2018 : tris dei Cafeteros alla Kazan Arena. Polacchi eliminati : La Kazan Arena sorride alla Colombia di Josè Pekerman, nel secondo turno del gruppo H dei Mondiali 2018 in Russia. I sudamericani si sono imposti con il punteggio di 3-0 per effetto delle marcature di Yerri Mina al 40′, Radamel Falcao al 70′ e Juan Cuadrado al 75′. Una vittoria meritata per i Cafeteros che così salgono a quota 3 punti nel raggruppamento e si giocheranno la qualificazione contro il Senegal (4 punti), che ...