La campagna del rumore è il nuovo album di Dutty Beagle

Le tossine della campagna elettorale a Paceco - Mazara - Castellammare del Golfo : Le elezioni amministrative del 10 giugno hanno portato a una resa dei conti nei partiti, con tante tossine da smaltire. A Paceco il Partito Democratico è stato sfilecciato prima della tornata ...

Elezioni amministrative ME2018 : da piazza Duomo - la chiusura della campagna elettorale dell'onorevole Cateno De Luca [Video] : 22 giugno 2018 Da piazza Duomo a Messina, la diretta della campagna elettorale dell'onorevole Cateno De Luca. canidato a sindaco per Palazzo Zanca. Il prossimo 24 giugno, il parlamentare regionale ...

Dei - la nuova Luna del ragazzo di campagna " La recensione : Quel nuovo "vedere" dalla prospettiva di un attico Per il giovane protagonista, che per la priva volta, in casa dei nuovi compagni visti come dèi , sale su un attico di un palazzo e vede il mondo ...

Plastic Free : continua la campagna ecologica 2018 del WWF - domenica 24 ad Aspra : Nell’ambito della campagna mare 2018 del WWF Italia “Spiagge – PlasticFree”, il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza una giornata ecologica ad Aspra presso le spiagge: Scalo di Levante – Scalo di Ponente – Spiaggia del Sarello – Spiaggia di Cammarieddi – Spiaggia Colonia – Spiaggia Scialè – Spiaggia Plaia L’evento si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 13:30 di domenica 24 Giugno 2018. Verranno effettuate più attività, dalla pulizia ...

La strategia del M5s per rispondere alla "perenne campagna elettorale" di Salvini : Poca condivisione. Nessun coinvolgimento nelle decisioni. E il sorpasso nei sondaggi della Lega su M5s con Matteo Salvini che di fatto detta l'agenda politica del governo giallo-verde. Ma anche la vicenda dei porti chiusi e dell'Aquarius, e il censimento dei rom. Sono tanti i motivi che suscitano malumore dentro il Movimento 5 stelle, specie tra i nuovi eletti che speravano di essere più coinvolti e che invece si ...

Usa lasciano Consiglio dei diritti umani dell'Onu/ Nikki Haley "costante e patologica campagna contro Israele" : Usa lasciano Consiglio dei diritti umani dell'Onu: ultime notizie, decisione clamorosa dell'amministrazione di Donald Trump. Nikki Haley, "costante e patologica campagna contro Israele"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:48:00 GMT)

LOGiCO : campagna a sostegno del gioco sicuro : Per la prima volta in Italia è on air una campagna tv per sensibilizzare su tutele e regolamentazioni: si chiama LOGiCO, e sostiene il gioco sicuro. L'articolo LOGiCO: campagna a sostegno del gioco sicuro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Archeologia - Tusa (ME) : iniziata la seconda campagna di Scavi al Santuario di Apollo dell’antica città di Halaesa : Lunedì 12 giugno è iniziata la seconda campagna di Scavi della missione italo-inglese presso l’area del Santuario di Apollo dell’antica città di Halaesa, nel territorio di Tusa (ME). Le attività di scavo avranno la durata di sei settimane (fino al 20 luglio) e sono dirette dall’Università di Messina (Prof. Lorenzo campagna) e dall’Università di Oxford (Prof. Jonathan Prag), in collaborazione con il Museo delle tradizioni silvo-pastorali di ...

Giuliani all'attacco : "Mueller va fermato". In prigione il capo della campagna Trump : New York Rudy Giuliani vuole la testa del procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller, e Paul Manafort finisce dietro le sbarre. È la doppia svolta nell'indagine sui presunti legami tra l'...

Banca Progetto - al via campagna dedicata ai finanziamenti tramite cessione del quinto : Teleborsa, - Banca Progetto lancia la nuova campagna pubblicitaria "O cambi Progetto, o Banca Progetto", articolata in un media mix che prevede la messa in onda di spot tv da 15 secondi, la ...

Pallanuoto : Settebello in raduno verso i Giochi del Mediterraneo. I convocati di Sandro campagna : Terminate, con la Champions League di Genova, le manifestazioni dedicate ai club, l’estete della Pallanuoto si infiamma ovviamente con le nazionali. Il Settebello è in raduno sotto gli ordini di Sandro Campagna in quel di Ostia: dal 14 al 23 giugno, con una due giorni nella quale sarà presente anche il Giappone, per preparare al meglio i Giochi del Mediterraneo di Tarragona e gli Europei di Barcellona. Le parole di Campagna alla ...

Torre del Greco - la mia campagna elettorale e il sospetto dei voti comprati : È stata la mia prima campagna elettorale da candidato. Domenica avrei dovuto serenamente aspettare il risultato di un mese pieno di incontri, in cui ho provato ad affermare che anche in un Comune commissariato della Campania – con un ex sindaco finito sotto inchiesta per tangenti sui rifiuti – può essere possibile cambiare la politica, riprendendo la strada del coinvolgimento e della partecipazione. Anche a Qualiano, altro Comune ...