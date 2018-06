La Calabria che lavora | premiata imprenditrice sorianese Maria Teresa Raffaele

ROCCO COMMISSO NUOVO PROPRIETARIO DEL MILAN?/ Chi è : nato in Calabria - che feeling con Gattuso e Mirabelli : ROCCO COMMISSO NUOVO PROPRIETARIO Milan, chi è? L'imprenditore con la grandissima passione per il calcio. E' emigrato negli Stati Uniti dodici anni fa ed è PROPRIETARIO dei New York Cosms.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 13:16:00 GMT)

Chi è Rocco Commisso - dal pallone di stracci e mutande a Reggio Calabria all’impero di Mediacom negli USA : lo juventino sfegatato che adesso vuole il Milan [DETTAGLI] : Rocco Commisso, 68 anni, nato a Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), è in procinto di acquistare il Milan: ha vissuto sulle rive del mar Jonio fino all’età di 12 anni, quando si è trasferito negli Stati Uniti d’America dove ha fondato un impero partendo dall’autorimessa di casa grazie a Mediacom, colosso della TV via cavo in Nord America. L’ha costruita da solo, da zero: oggi vanta 4.600 dipendenti in 22 Stati USA, ...

La stilista reggina Annamaria Manduci tra le eccellenze Calabresi della XVII edizione del Premio 'La Calabria che lavora'. - Calabria ... : ... Spettacoli AL VIA LA TERZA edizione DEL CONCORSO NAZIONALE PER STILISTI EMERGENTI "NUOVI TALENTI PER LA MODA" 1 marzo 2018 Cultura • Province • Reggio Calabria • Spettacoli Reggio ...

Moda. La Calabria che lavora : premiato l'estro di Annamaria Manduri : Il premio "La Calabria che lavora" mira a valorizzare le eccellenze che lavorano quotidianamente, ciascuno nel proprio settore di competenza, per dar lustro alla nostra Regione in Italia e nel Mondo. ...

Reggio Calabria - analisi Arpacal : allarme Escherichia Coli - vietato l’utilizzo dell’acqua in 2 frazioni collinari : In riferimento all’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati da personale Arpacal, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha inviato una nota urgente in cui vieta il consumo alimentare in 2 frazioni del Comune. “Viste le note A.S.P. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione n“ 1367 e 1368/Sian del 19/06/2018, con le quali è stato comunicato l‘esito delle analisi di laboratorio dei campioni di ...

Maltempo Reggio Calabria : gli scavi archeologici di Piazza Garibaldi diventano vasche di fango [GALLERY] : 1/16 ...

Maltempo in Calabria - nelle ultime ore 122mm di pioggia a Reggio e 101mm a Catanzaro : neanche in inverno aveva piovuto così tanto [VIDEO] : Continua a diluviare in Calabria. Nel weekend sono caduti 122mm di pioggia a Reggio Calabria, 101mm a Catanzaro, ma addirittura 150mm a Sant’Alessio d’Aspromonte, 148mm a Rizziconi, 118mm a Scilla. Non aveva piovuto così tanto in Calabria, quest’anno, neanche nell’inverno scorso. E il Maltempo continuerà ancora per tutta la settimana… Maltempo in Calabria, tempesta di fulmini a Capo Vaticano [VIDEO] Maltempo in Calabria, il ...

Reggio Calabria - impiegato e padre di famiglia con 2.000 immagini pedopornografiche : scattano le manette : Duemila video e immagini pedornografiche hanno portato in carcere un insospettabile padre di famiglia e impiegato. Dietro una vita normale si celava la personalità di un collezionista di immagini e ...

Governo - Tramontano : “Fico in Calabria? Sembrava Bertinotti - che non ha fatto una bella fine”. E sbotta con Furfaro : “Roberto Fico e la sua visita alla Piana di San Ferdinando? Ha cercato di mettere una pezza a tutte le anime di sinistra del M5s. A me ha ricordato molto Bertinotti, che non ha fatto una bella fine”. Sono le parole del giornalista Salvatore Tramontano, nel corso de L’Aria che Tira Estate, su La7. “Non so se sia vero” – continua – “ma mi hanno raccontato che inizialmente Fico avrebbe dovuto fare un intervento molto più duro, ma poi ovviamente è ...

Tartaruga caretta caretta liberata nel mare della Calabria dopo le cure che l’hanno salvata : Un giovane esemplare di Tartaruga marina caretta caretta e’ stato liberato a circa un miglio nautico dalla costa nel Golfo di S.Eufemia dopo le cure ricevute nel Centro recupero tartarughe marine mare di Montepaone. La liberazione in mare, disposta dal direttore sanitario del Centro Antonella Giglio, e’ avvenuta grazie ad una motovedetta della Guardia costiera di Vibo Valentia. L’esemplare era stato trovato a dicembre da Renato ...

Reggio Calabria - grande successo per l'11ª edizione delle Giornate Cardio-Metaboliche Reggine : In occasione della ricorrenza dell'anno internazionale del cibo italiano nel mondo, un'intera sessione è stata dedicata all'alimentazione ed alla nutraceutica. La presenza di una faculty di grande ...

Migranti - la Sea Watch arrivata a Reggio Calabria. Duecento a bordo - anche una donna incinta : Reggio CALABRIA - E' arrivata stamattina nel porto di Reggio Calabria la nave 'Sea Watch 3' con a bordo 232 Migranti soccorsi nel mar Mediterraneo, fra cui 17 donne, 29 minorenni e un bimbo di 5 anni ...

Migranti - la Sea Watch verso Reggio Calabria primo sbarco dell era Salvini. Il ministro attacca 'No alle Ong che fanno da taxi' : ROMA - Sarà il primo sbarco da una nave umanitaria da quando Salvini è al Viminale, e il lavoro delle organizzazioni non governative al fianco dei Migranti è tornato in un lampo in primo piano tra i ...