blogo

: La bambola assassina Chucky diventerà una serie tv horror? - SerieTvserie : La bambola assassina Chucky diventerà una serie tv horror? - tvblogit : La bambola assassina Chucky diventerà una serie tv horror? - SaphiraClay : Nuovo articolo, La Bambola assassina: da saga horror a serie tv, -

(Di domenica 24 giugno 2018) Pronti per farvi spaventare dalla?Il creatore della saga cinematograficaChild's Play - LaDon Mancini, sembrerebbe aver annunciato ufficialmente il progetto attraverso una gif su Twitter in cui, come in un segnale tv disturbato, si legge Child's Play - The Tvs con il volto dellae la scritta Do Not Adjust Your Set, messaggio che si leggeva sugli schermi quando c'erano problemi di trasmissione e che ha ispirato anche unatv inglese negli anni '60.prosegui la letturaLaunatv? pubblicato su TVBlog.it 24 giugno 2018 11:34.