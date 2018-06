Kroos all' ultimo assalto evita alla Germania la legge della Svezia

La Germania si aggrappa alla rete di Kroos : Miracolo Germania . Solo un’impresa mantiene viva la speranza Mondiale in Russia per la Germania . I campioni del mondo in carica

Germania-Svezia 2-1 - Mondiali 2018 : Kroos all’ultimo respiro! La Germania ribalta e scaccia la paura! : All’ultimo respiro, all’ultimo istante. La Germania resta aggrappata al Mondiale con tutte le sue forze, quelle di Toni Kroos, autore del gol con cui i tedeschi hanno ribaltato al 95′ una partita che sembrata stregata. La Svezia è andata vicinissima a portare a casa lo scalpo dei campioni in carica, di fatto eliminati in caso di pareggio (sarebbe bastato un pari tra Svezia e Messico per passare e far fuori i tedeschi), ma a ...