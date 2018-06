Juventus | se va Higuain ci sono Icardi o Morata

Juventus - Sarri vuole Higuain : ipotesi scambio con Morata : TORINO - Non ci sono ancora le fotografie con sciarpe e strette di mano, ma l'era di Maurizio Sarri al Chelsea è iniziata. Il tecnico è a Londra dove ha iniziato a delineare i piani con la dirigenza ...

Scambio Icardi-Higuain/ Calciomercato Juventus-Inter - Samuel : “Non sarei stupito se succedesse” : Scambio Icardi Higuain, Samuel possibilista: non sarei stupito se succedesse. L'ex difensore argentino non esclude il clamoroso Scambio fra Inter e Juventus. Mauro Icardi e Gonzalo Higuain continuano a tenere banco in questi giorni tra Calciomercato e Mondiali 2018. In primo piano c’è la disastrosa partenza dell’Argentina in questi Mondiali: l’attaccante dell’Inter non è stato nemmeno convocato, quello della Juventus sì ma è entrato in ...

Juventus - Icardi o Cavani : questo l’unico modo per rinunciare ad Higuain : Icardi O Cavani- Due sole condizioni per dire addio a Gonzalo Higuain. La Juventus ha scelto il suo futuro centravanti. Cavani o Icardi, la dirigenza juventina sarebbe disposta a dire addio al Pipita solamente in cambio di uno tra l’attaccante nerazzurro o il centravanti del PSG. CHELSEA NEL FUTURO Higuain sarebbe pronto a dire addio […] L'articolo Juventus, Icardi o Cavani: questo l’unico modo per rinunciare ad Higuain ...

Higuain al Milan?/ I rossoneri provano il Bonucci-bis : la Juventus vuole vendere il Pipita : Higuain al Milan? I rossoneri provano il Bonucci-bis: la Juventus vuole vendere il Pipita al miglior offerente in cambio di un assegno da almeno 50/60 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Allegri scatenato : il portiere titolare - lo scambio Higuain-Icardi ed il Real Madrid : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul fronte mercato, i bianconeri sono al lavoro per preparare la prossima stagione. Nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte di Massimiliano Allegri in un collegamento in diretta con gli studi di Tiki-Taka: “la panchina del Real? Ho parlato con Perez, sono lusingato ma ho deciso di restare in una grande squadra, che ha grandi progetti e vuole continuare a vincere. ...

Calciomercato Juventus - Allegri annuncia la cessione di Higuain : addio al Pipita : Calciomercato Juventus – Ormai pochissimi dubbi sull’addio alla Juventus da parte dell’attaccante Gonzalo Higuain, si sta per interrompere il matrimonio del Pipita con i colori bianconeri, esperienza sicuramente positiva per l’argentino che però si aspettava di poter vincere la Champions, alla base del divorzio anche il rapporto non idilliaco con Massimiliano Allegri. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore a Sky ...

Higuain via dalla Juventus? / Chelsea sempre in pole - ma prima si pensa ai Mondiali : Higuain via dalla Juventus? Chelsea sempre in pole position, soprattutto se arrivasse Sarri, ma prima si pensa ai Mondiali e a un tabù da sfatare per il Pipita(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:59:00 GMT)

MAURO ICARDI ALLA Juventus? / Calciomercato - Marotta : "Higuain ceduto solo se lui vuole andar via" : MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: la moglie e agente del calciatore argentino Wanda Nara è pronta a incontrare i dirigenti bianconeri per trattare il futuro del marito.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:57:00 GMT)

Juventus - Marotta : 'Icardi? Fantacalcio. Higuain? Non ha mai chiesto di essere ceduto' : 'Icardi? È una suggestione. Sicuramente parliamo di un ottimo giocatore, che è dell'Inter. Le notizie giornalistiche ce lo hanno avvicinato ma rientra nella fantasia e nel fantacalcio'. Il dg della ...

Juventus - Marotta : 'Higuain non ha chiesto la cessione. Icardi? Fantacalcio' : ROMA - Per la Juventus 'i giocatori sono incedibili fino al momento in cui gli stessi non chiedono di essere ceduti. Nel caso di Higuain , anche se sapete che in questo momento è ai Mondiali, non ci è ...

Higuain lascia la Juventus?/ Il destino dell'argentino legato a quello di mister Sarri : Il futuro di Higuain potrebbe essere legato a quello di Sarri. L'ex allenatore del Napoli, in caso di approdo al Chelsea, non esiterebbe a chiedere l'acquisto del centravanti(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:04:00 GMT)

Juventus - irrompe Wanda : si riparte da Icardi-Higuain : TORINO - irrompe Wanda Nara . Il rientro dalle vacanze della moglie-manager di Mauro Icardi riaccende i riflettori su quello che potrebbe diventare lo scambio del secolo. Tra fasi di stallo, ...

Juventus - nuova indiscrezione : Higuain non tornerà a Torino dopo il Mondiale : Juventus, nuova indiscrezione- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, Gonzalo Higuain non farà ritorno a Torino dopo il Mondiale in Russia. Secondo quanto si legge nel quotidiano torinese, la Juve avrebbe già avvisato l’Inail, interessata a conoscere la posizione previdenziale dell’attaccante argentino, che Higuain non tornerà a Torino una volta terminato il Mondiale […] L'articolo ...

Higuain e Juventus - crepe e mercato : cosa succede : TORINO - Qualcosa sta succedendo. Qualcosa è quasi certamente successo. Se il mondo del mercato è sempre più sicuro del fatto che Gonzalo Higuain cambierà squadra, una ragione ci sarà. Forse anche più di una, anche se in questo momento sia la Juventus che il bomber argentino ...