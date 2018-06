Italia d' oro nella ginnastica artistica

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA. Italia in trionfo nella ginnastica. Altra pioggia d'oro nel nuoto : Paltrinieri domina - Turrini ... : ... Ai 600 metri Paltrinieri passa in 5'52 04, a sei secondi Acerenza, staccati tutti gli altri 18.50 nuoto: Paltrinieri è partito fortissimo, su ritmi da record del mondo stagionale! Ha già una ...

Ginnastica - SIRENE DEL MARE NOSTRUM! Il canto dell’Italia - azzurre in trionfo ai Giochi del Mediterraneo. Memorabile oro a squadre : Le SIRENE del MARE Nostrum non hanno deluso, hanno emozionato con il loro soave canto, hanno ammaliato con la Polvere di Magnesio, ci hanno incantato con la loro bellezza fatata e ci hanno fatto schiantare festanti verso un muro dorato. L’Italia si conferma sul Trono e ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso a squadre ai Giochi del Mediterraneo 2018: la nostra Nazionale di Ginnastica artistica ha confermato i pronostici della ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA. Italia in trionfo nella ginnastica. Altra pioggia d’oro nel nuoto : Paltrinieri domina - Turrini e Scozzoli capitani d’oro - Panziera padrona del dorso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia in testa! Caccia all’oro - attesa per la Francia. Lara Mori davanti a tutte : L’Italia prova ad assaporare la medaglia d’oro nel concorso a squadre ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre sono riuscite a sorpassare la Spagna nella seconda parte del turno di qualificazione, utile anche per definire le posizioni del team event. La nostra Nazionale si è comportata positivamente tra trave e corpo libero chiudendo con 155.250, quattro lunghezze scarse di margine sulla Spagna (151.550) che ieri ci era rimasta ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : Italia in testa - sorpassata la Spagna! Attesa per la Francia - caccia all’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Seconda giornata di gare per la Ginnastica artistica, oggi si disputa la seconda parte del turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie nella gara a squadre. L’Italia femminile si presenta in seconda posizione, attardata di mezzo decimo dalla Spagna e con 1.4 punti di vantaggio sulla Francia: le azzurre dovranno dare tutto tra trave e corpo libero per ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia in lotta per l’oro - sfida alla Spagna! Grisetti e Mori in Finale sugli staggi : L’Italia è in lotta per conquistare la medaglia d’oro con la squadra femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) le azzurre si sono difese nella prima metà del turno di qualificazione al termine del quale si assegneranno anche le medaglie nel team event. La nostra Nazionale si è difesa tra parallele e volteggio (domani la seconda ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le finali della prima giornata. Un’Italia tutta d’ORO! Valanga di successi degli azzurri : prima giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Che assolo Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili! Una prestazione di ottimo livello della 19enne romana, allenata da Christian Minotti, che ha saputo ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia - medaglie a volontà! Silvia SemerORO - sul podio anche Cardin - Lallo e Jendoubi : Ci si aspettava molto di più dall’Italia del Karate in questa prima giornata sul tatami del Cambrils Pavillion alla diciottesima edizione dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Certo, le medaglie sono arrivate, soprattutto l’oro di Silvia Semeraro, ma nel complesso sono meno di quante si immaginasse alla vigilia e meno preziose delle aspettative. Il medagliere azzurro del Karate per la prima giornata è di un oro e di tre bronzi ...

Giochi del Mediterraneo – Nuoto - l’Italia non si ferma più - Erica Ferrarioli conquista un altro oro nei 100 sl : Dopo Simona Quadarella, arriva un altro oro per l’Italia ai Giochi del Mediterrano, Erica Ferraioli vince l’oro nei 100 sl Erica Ferraioli ha vinto la medaglia d’oro nei 100 stile libero di Nuoto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. La 32enne romana si è imposta in finale con il tempo di 54”91 davanti alla spagnola Munoz Del Campo (55”28) e alla slovena Neza Klancar (55’40). Quinta l’altra azzurra ...

Giochi del Mediterraneo – Nuoto - primo oro per l’Italia : Simona Quadarella vince gli 800 sl femminili : Nella gara che ha aperto il programma del Nuoto ai Giochi del Mediterraneo, Simona Quadarella vince l’oro negli 800 sl Arriva il primo oro per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona. A conquistarlo è stata l’azzurra Simona Quadarella negli 800 stile libero, la gara che ha aperto il programma delle finali di Nuoto. La 19enne romana (Circolo Canottieri Aniene e Fiamme Rosse) si è imposta con il tempo di ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : FARFALLA D’ORO! Elena Di Liddo e Piero Codia fanno godere l’Italia! : Tempo di doppiette ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: l’Italia conquista il quinto e sesto oro di giornata con Piero Codia ed Elena Di Liddo. I due azzurri vincono a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra, nella stessa specialità: i 100 FARFALLA. Lui, sul podio, ha accanto a sé Matteo Rivolta, secondo dopo una gara molto intensa; lei, invece, preferisce dominare, e si ritrova ad accoppiare l’oro al record ...