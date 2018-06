Italia | ago dimenticato nell' addome | risarcita dopo 56 anni

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia al comando a Tarragona davanti alla Spagna : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’Italia punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Tarragona 2018 : calcio - Italia pari all’esordio col Marocco : Inizia con un pareggio il cammino della Nazionale Italiana di calcio ai Giochi del Mediterraneo che prendono oggi il via a Tarragona, in Spagna. Sugli scudi, per la formazione Under 18 allenata dal ct Daniele Franceschini, Emanuel Vignato ed il capitano Davide Merola, autori delle due reti azzurre che fissano il punteggio sul 2-2 contro il Marocco, campione in carica e medaglia d’oro a Mersin 2013, nel match della prima giornata del gruppo ...

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia al comando a Tarragona! Azzurri per dominare : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’Italia punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : batterie. Italia grande protagonista. Valanga di medaglie in arrivo? : Prima giornata di batterie nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. 200 stile libero uomini Filippo Megli in evidenza. Il crono “tranquillo” di 1’49″38 è valso all’azzurro la miglior prestazione delle ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. Paolo Pizzo guida la spedizione azzurra : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Tutti gli azzurri ...

Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch arriva in Italia a settembre : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato che Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch sarà disponibile in Italia dal 27 settembre (dal 28 la versione digitale). Tutti i personaggi extra già rilasciati sulle altre piattaforme saranno disponibili per l'acquisto dal day one.Inoltre, i giocatori che prenoteranno il titolo saranno ricompensati con due regali: l'accesso immediato a Goku e Vegeta SSGSS e la versione giapponese del classico per ...

Chi è Carlo Dragonetti - lo studente Italiano che ha conquistato la Cina : A 24 anni è diventato una stella dei social network cinesi grazie ad un discorso esilarante in occasione della consegna del diploma di laurea. Lo studente originario di Trani è stato persino intervistato dalla tv di Stato locale.Continua a leggere

'Creed 2' - uscito il trailer Italiano : cresce l'attesa per il ritorno di Ivan Drago : l'attesa dei fans della saga di Rocky Balboa è alle stelle. 'Creed 2', secondo spin-off incentrato sul personaggio di Adonis 'Donnie' Creed, figlio dell'ex campione del mondo dei pesi massimi, Apollo Creed, uscira' nelle sale cinematografiche statunitensi il 21 novembre 2018, mentre in Italia verra' distribuito il 29 novembre. Intanto ieri, 20 giugno, è stato diffuso il primo trailer ufficiale anche in italiano e sono state date le prime, vere ...

Scaletta di Shakira al Forum di Assago (Milano) - unico concerto in Italia dell’El Dorado Tour : Shakira al Forum di Assago si esibirà questa sera per l'unica tappa Italiana della sua Tournée. Oggi, giovedì 21 giugno, si terrà a Milano il concerto di Shakira posticipato lo scorso 3 dicembre per problemi di salute. La popstar colombiana si esibirà al Mediolanum Forum di Assago a partire dalle ore 21:00 in occasione del suo El Dorado Tour. I biglietti acquistati in passato per il concerto del 3 dicembre 2017 sono ancora validi per ...

Carlo Dragonetti - discorso di Laurea dello studente Italiano in Cina/ Video : "Qui tutto è possibile" : Carlo Dragonetti, discorso di Laurea dello studente italiano in Cina: il Video che ha fatto impazzire il Weibo (Twitter), "qui ho scoperto l'acqua calda"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:35:00 GMT)

Carlo Dragonetti - lo studente Italiano che ha conquistato la Cina : il suo discorso di laurea è esilarante : Ci sono tanti altri studenti stranieri che si stanno laureando insieme a me, siamo la dimostrazione che dobbiamo credere in noi stessi, siamo il futuro della Cina e del mondo intero'.