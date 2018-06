Inter | Spalletti | ' Nainggolan ci dà la vampata | quello che ci mancava'

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Nainggolan è il calciatore che ci mancava' : E due anni dopo tornerà ad allenarlo: Luciano Spalletti, in esclusiva su Sky Sport, ha commentato l'arrivo del centrocampista belga appena sbarcato a Milano. Dopo le visite mediche, Radja sarà ...

Inter - Spalletti accoglie Nainggolan : “è la turbina che mancava al nostro motore - ci ha già dato un segnale importante” : L’allenatore dell’Inter ha parlato dell’arrivo di Nainggolan, esprimendo la sua soddisfazione per il suo arrivo in maglia nerazzurra Radja Nainggolan è un giocatore dell’Inter, manca ancora l’ufficialità ma il centrocampista belga è arrivato oggi a Milano per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto. Sull’arrivo del ‘Ninja’ ha parlato ai microfoni di Sky Sport Luciano ...

MALCOM ALL'Inter/ Calciomercato - è l’esterno giusto per Spalletti : i numeri della passata stagione : MALCOM ALL'INTER, Calciomercato: ci siamo. Affare ormai definito, prestito oneroso da sette milioni di euro e trenta per il riscatto da considerarsi obbligatorio. Altro colpo per Spalletti.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:05:00 GMT)

Sky Sport ipotizza la nuova Inter : formazione da Champions per Spalletti : L'Inter è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri non stanno pensando solo alle cessioni necessarie per chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, ma anche ai possibili rinforzi chiesti dal tecnico, Luciano Spalletti. La societa' nerazzurra ha chiuso i primi tre acquisti gia' prima del termine del campionato con l'arrivo di Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda per venti milioni di ...

Nainggolan : 'Inter e Spalletti - arrivo! Grazie Roma - ma hai voluto cedermi' : Intanto lo stesso Nainggolan ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Porterò per sempre nel cuore ogni momento vissuto con i colori giallorossi, lascio la Roma dopo aver dato tutto in queste ...

Radja Nainggolan all’Inter/ Parla il Ninja : Spalletti mi ha voluto più di tutti. Cessione decisa dalla Roma : Radja Nainggolan all’Inter, Parla il Ninja: Spalletti mi ha voluto più di tutti. Cessione decisa dalla Roma, porterò sempre i giallorossi nel cuore...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:23:00 GMT)

Nainggolan : "È stata la Roma a volermi cedere. Spalletti grande allenatore - felice di ritrovarlo all'Inter" : Il Ninja: "Ringrazio i tifosi giallorossi per l'affetto e la società, ho dato tutto. L'Inter mi ha voluto fortemente'

Inter - è fatta per Nainggolan - tentativo per Dembélé : come cambia l'undici di Spalletti : Ormai ci siamo: Radja Nainggolan sarà un nuovo giocatore dell'Inter. La trattativa, partita due settimane fa, sembra vicina alla definitiva fumata bianca, con le due società che hanno trovato l'accordo sia sulla valutazione del centrocampista belga, sia sull'inserimento delle due contropartite tecniche. L'Inter verserà nelle casse della Roma una cifra intorno ai ventiquattro milioni di euro più i cartellini del giovane centrocampista della ...

Nainggolan all'Inter / Calciomercato - il retroscena su Spalletti e le sue telefonate (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:41:00 GMT)

Inter : Spalletti chiama Nainggolan - possibile trattativa con la Roma (RUMORS) : L’Inter pare intenzionata a volere portare a Milano Radja Nainggolan della Roma. La decisione probabilmente é frutto delle complicazioni nell’affare Rafinha, sempre più difficile da strappare al Barcellona. La strada sembra tortuosa per via delle richieste dei blaugrana ed è proprio per questo che potrebbero aprirsi le porte per arrivare al sogno di Luciano Spalletti. L’Inter tentera' fino alla fine di trattenere Rafinha, ma nel caso la ...

Inter - il piano di Spalletti : muscoli ed esperienza per il centrocampo : Meno Rafinha e più Nainggolan, un po' meno di Borja Valero e qualche spruzzata di Dembélé, ammesso che il belga e il Tottenham non si facciano attirare troppo da qui a metà luglio dai soldi cinesi, ...

Calciomercato Inter - ecco centrocampista e terzino : che innesti per Spalletti : L’Inter lavora senza sosta sul mercato, in arrivo nuove importanti soluzioni per il tecnico Spalletti dopo i colpi chiusi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez. Per il centrocampo sempre più vicino l’arrivo di Radja Nainggolan, si può chiudere con la Roma per 25 milioni più qualche giovane come contropartita, per il colpo ormai sembra solo questione di tempo. --Mossa importante nelle ultime ore anche per quanto riguarda il ruolo di terzino, ...

Cancelo rifila frecciate all’Inter - poi un retroscena su Spalletti : “abbiamo avuto qualche attrito” : Il futuro del terzino Cancelo è ancora tutto da decidere, il calciatore che ormai può considerarsi ex Inter è finito nel mirino della Juventus. Nelle ultime ore intervista di ‘TuttoSport’ al portoghese con piccola polemica del calciatore: “Ma che ca**o? Quando le persone non sanno fare il proprio lavoro”, in riferimento al titolo “Cancelo chiama Juve”. Ecco l’intervista: “Deluso? Non so se è la ...

Sì all'Inter : ecco il regalo scudetto per Spalletti! : Luciano Spalletti potrebbe presto ritrovare alle sue dipendenze il centrocampista belga, che come scrive 'La Gazzetta dello Sport' avrebbe aperto al trasferimento in nerazzurro conscio che la sua ...