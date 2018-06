Inter scatenata | si lavora ad uno scambio col Chelsea

Calciomercato - le trattative di serie A. Inter scatenata : I nerazzurri seguono William Carvalho e si avvicina a Malcom. La Juventus studia le mosse da mettere in atto e potrebbe mandare in prestito Pjaca alla Fiorentina

Inter scatenata sul mercato - i tifosi iniziano a sognare : ecco cosa manca per essere “da scudetto” : Inter da scudetto? Forse ancora no, ma il calciomercato nerazzurro sta per portare nuovi doni a mister Spalletti, toccherà a lui farli diventare oro I tifosi dell’Inter, possono sognare lo scudetto? Forse sì, a patto che Piero Ausilio completi l’opera iniziata sul mercato. Iniziata molto bene, va detto, con gli acquisti a parametro zero di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, tre acquisti ottimi per Spalletti che adesso avrà ...

Calciomercato - Inter scatenata : prima Nainggolan - poi Suso : Fino a qualche mese fa nessuno avrebbe scommesso un euro su Nainggolan via dalla Roma. E invece, come spesso accade, le vie del Calciomercato sono infinite. Il belga è ormai un giocatore dell'Inter. Nainggolan...

Calciomercato 2018 - tutte le trattative. Roma scatenata - Inter su Dembelé : La Roma va forte su Pastore e dialoga con l'Inter per la cessione di Nainggolan. La Juventus non molla Cancelo e come alternativa tiene in caldo la pista Matteo Darmian. Walter Sabatini è il nuovo ...

Calciomercato : Skriniar pronto a rinnovare - Inter scatenata [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter- Milan Skriniar è pronto a rinnovare il contratto con l’Inter. La società nerazzurra ha infatti proposto al difensore slovacco il prolungamento fino al 2023 con adeguamento dello stipendio, che dovrebbe salire da 1,5 a 2,2 milioni a stagione. “L’Inter gli ha offerto un nuovo contratto che è molto buono”, ha dichiarato l’agente di Skriniar. Nonostante le voci di mercato, l’intenzione del ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus scatenata - Milan ed Inter tentano il colpo e la Lazio si muove per l’attacco : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Domenica caldissime per il Calciomercato, ecco tutte le trattative. La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : ITALIA SCATENATA! Avanza anche Matteo Berrettini - vittoria netta su Tiafoe! : E’ un’ITALIA, al maschile, scatenata quella che si sta esibendo agli Internazionali d’ITALIA 2018 a Roma. Dopo i successi di Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, arriva il trionfo di Matteo Berrettini che supera con il punteggio di 6-3 7-6 in 1 ora e 40 minuti di partita l’americano Frances Tiafoe (n.63 del mondo). Un incontro molto ben giocato dall’azzurro che, specie con il dritto, ha fatto sua la partita, dominando ...

Inter scatenata : 3 novità di mercato importantissime che nessuno si aspettava Video : L'Inter è ancora impegnata con la rincorsa al treno Champions League ma la societa' nonostante gli impegni sul campo è necessariamente occupata anche nella costruzione della nuova stagione. L'Inter che verra' avra' con ogni probabilita' Spalletti [Video]in panchina indipendentemente dal piazzamento dei nerazzurri. Qualche voce su Conte non dovrebbe impensierire l'allenatore nerazzurro impegnatissimo nella corsa al quarto posto. Il calciomercato ...