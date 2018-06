Inter | Nainggolan a Milano | ' Sono contento'

Inter - entusiasmo alle stelle per Nainggolan : le prime parole da nerazzurro [FOTO] : 1/5 ...

Inter - in 150 per accogliere Nainggolan : 'Felice di essere qui' : MILANO - Cori e applausi, nella Milano nerazzurra sbarca Radja Nainggolan ed è subito festa dei tifosi. Lui, il Ninja, a lungo idolo dei sostenitori della Roma , alla vigilia delle visite mediche che ...

Inter - Nainggolan è arrivato a Milano : 'Sono contento - voglio rendere felici i tifosi' : "Sono contento. I tifosi felici? Spero lo siano di più quando scenderò in campo". È arrivato nella sua nuova città, Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è sbarcato a Milano, dove domani sosterrà ...

Inter - Nainggolan sbarca a Milano. E i tifosi sono già in delirio : Cappellino e pantaloncini neri, maglia bianca e un sorriso grande così. A Milano è finita l'attesa per l'arrivo di Radja Nainggolan, che alle ore 20.45, in arrivo da Roma, ha raggiunto con la propria ...

Nainggolan a Milano - gli Interisti fanno festa : lunedì visite e firma : Il pupillo di Luciano Spalletti comincia la sua avventura nerazzurra. Tifosi interisti mobilitati per l'accoglienza

Inter - Nainggolan sbarca a Milano. Domattina le visite mediche : A Milano c'è attesa per l'arrivo di Radja Nainggolan. L'ormai nuovo centrocampista dell'Inter sta raggiungendo in auto proprio in queste ore il Meliá, consueto hotel dove i neo-tesserati nerazzurri ...

Nainggolan all'Inter/ Oggi a Milano - domani le visite mediche : l'addio ufficiale alla Roma è vicino : Nainggolan all'Inter: Oggi a Milano, domani le visite mediche. l'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Nainggolan-Inter - è fatta : i dettagli dell’operazione - 40 milioni “bugiardi” i tifosi della Roma non ci stanno! : Nainggolan-Inter, si conclude la trattativa dell’estate volge al termine, una conclusione che sembra deludere i supporters giallorossi Nainggolan-Inter, affare fatto. Il centrocampista belga, escluso a sorpresa dal Mondiale russo, ritroverà mister Spalletti in nerazzurro. Tanto desiderato ed inseguito il centrocampista della Roma, che lascia dunque il club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo gli albori al Cagliari. Skysport ha reso ...

Inter - dopo Nainggolan ora il rinforzo sulla fascia destra : Malcom e Suso tra le ipotesi : L'Inter sta costruendo una grande squadra in questa sessione di mercato. E' il parere del noto giornalista, Enzo Bucchioni, che si sposa con quello di molti operatori di mercato. E' praticamente fatta per l'acquisto del centrocampista belga [VIDEO] Radja Nainggolan che arrivera' dalla Roma per ventidue milioni di euro più i cartellini di Nicolò Zaniolo e Davide Santon. Ad ufficializzare l'affare, praticamente, è stato lo stesso calciatore che, ...

Roma - ufficiale Kluivert. Nainggolan con il cuore all'Inter : Kluivert:"Sono molto felice. Sono in un club incredibile, che mi piace molto. Non vedo l'ora di iniziare"

Calciomercato - Inter-Nainggolan : si discutono i dettagli del contratto. Settimana prossima le visite : Nainggolan all'Inter: parti al lavoro per chiudere definitivamente una delle grandi operazioni dell'estate di Calciomercato. La trattativa, dopo le parole di addio alla Roma del centrocampista, è ...

Operazione Nainggolan - gli effetti economici sui bilanci di Roma e Inter : Manca solo l'ufficialità, ma il passaggio di Radja Nainggolan dalla Roma all'Inter e del contestuale arrivo in giallorosso di Davide Santon e Nicolò Zaniolo è ormai fatto. L'articolo Operazione Nainggolan, gli effetti economici sui bilanci di Roma e Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Monchi scatenato : oggi arriva Pastore. Fatta per Nainggolan all’Inter : oggi arriva PASTORE- Roma scatenata sul mercato, oggi Javier Pastore sarà atteso in città per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Affare totale da 24 milioni. 20 milioni parte fissa, 4 milioni di bonus. Il fantasista sarà atteso nella capitale nel pomeriggio. Nainggolan ALL’INTER Nainggolan all’Inter: affare fatto. Il giocatore ha confermato […] L'articolo Roma, Monchi scatenato: oggi arriva Pastore. Fatta per ...

Nainggolan : 'Inter e Spalletti - arrivo! Grazie Roma - ma hai voluto cedermi' : Intanto lo stesso Nainggolan ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Porterò per sempre nel cuore ogni momento vissuto con i colori giallorossi, lascio la Roma dopo aver dato tutto in queste ...