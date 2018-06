Inter | in 150 per accogliere Nainggolan | ' Felice di essere qui'

Internazionali d’Italia – Sharapova fa impazzire Roma! Barty sconfitta dopo oltre 150 minuti di match : Maria Sharapova stacca il pass per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia: la tennista russa batte Barthy al terzo set dopo essersi allenata con Rafa Nadal, Maria Shrapova è finalmente scesa in campo per il tanto atteso esordio sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia. Il match dei 32esimi che l’ha vista opposta alla Barthy ha fatto impazzire il pubblico italiano che ha incoraggiato la russa per 2 ore e 33 minuti di ...