Inter | dopo Nainggolan ora il rinforzo sulla fascia destra | Malcom e Suso tra le ipotesi

Mercato - bufera a Roma ed entusiasmo all’Inter dopo l’operazione Nainggolan : ma chi ci guadagna davvero? Ecco perché i giallorossi hanno fatto un affare : le nuove formazioni : Mercato – Esplode la bufera a Roma dopo la cessione di Nainggolan all’Inter, mentre a Milano sponda nerazzurra c’è grande entusiasmo. Un entusiasmo immotivato, almeno quanto le critiche dei tifosi capitolini per la loro società. In realtà è la Roma che ha fatto un grande affare, e che sta costruendo uno squadrone per mister Di Francesco: l’organico giallorosso è già all’altezza per competere su più fronti, insidiare ...

L’ambulanza rimane incastrata per le auto parcheggiate male e l’uomo al suo Interno muore. Quello che si scopre poco dopo rende questa storia assurda e decisamente surreale : Qualcuno lo ha definito karma, ma ci sembra davvero insensibile. Una vicenda surreale senza dubbio quella che ci arriva da Genova. Tutto inizia con la solita chiamata al 118: i familiari di un uomo avevano chiamato i soccorsi perché non si sentiva bene, sperando di potergli salvare la vita. Purtroppo però, non hanno pensato che avrebbero dovuto fare i conti anche con le tante auto in sosta lungo il tragitto che hanno dilatato a dismisura ...

Consip - dopo il confronto Scafarto-Vannoni la proposta di legge di Renzi : “Videoregistrare gli Interrogatori” : Una legge per videoregistrare ogni testimonianza davanti ai pm. Due giorni dopo il confronto tra Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni il senatore Matteo Renzi annuncia una proposta di legge che sembra tagliata addosso a uno dei rivoli giudiziari del caso Consip. Tra tutti i filoni è probabilmente quello al quale l’ex premier è più sensibile. “Formalizzerò nei prossimi giorni una proposta di legge, molto semplice: quando un cittadino ...

Calciomercato Inter - scelto il terzino per il dopo-Cancelo : i dettagli : Inter alle prese con il rafforzamento della rosa da mettere a disposizione di mister Spalletti in chiave Champions League: innesti in arrivo L’Inter sa bene di dover sostituire a dovere il portoghese Cancelo, tornato al Valencia dopo il mancato riscatto nerazzurro. Ebbene, il ds Ausilio si sta muovendo per colmare il vuoto lasciato dal terzino destro e, secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’, avrebbe individuato in Zappacosta ...

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - l'affare si chiude dopo il 30 giugno? (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 21:56:00 GMT)

“Cambio vita”. Caterina Balivo - è rivoluzione dopo l’addio a ‘Detto Fatto’. In una lunga Intervista ha confessato tutto : Il grande cambiamento era nell’aria e adesso arrivano tutte le conferme che stavamo aspettando. dopo aver portato al successo ‘Detto Fatto’, Caterina Balivo ha scelto di cambiare. Un nuovo programma, una nuova vita. La nota conduttrice ha ricevuto una proposta di lavoro che l’ha spinta a lasciare la trasmissione pomeridiana di Rai 2. Per la donna non è altro che una nuova sfida con sé stessa. Da Settembre, la ...

“Ecco cosa voglio fare con i rom”. Salvini - la decisione choc del ministro dell’Interno. Dopo il caso migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

Inter - Perisic : "Qui per la Champions? Vedrò dopo il Mondiale" : Lui è uno dei migliori al mondo, ma abbiamo una squadra forte e lo sappiamo". Prima Messi, poi il passaggio del turno, poi si vedrà. Un mantra. Mondiali, la festa dei tifosi croati dopo il successo ...

Davide Casaleggio : "Il Pd si sveglia dopo 20 anni - il conflitto d'Interessi si farà" : "Sono contento che il Pd abbia finalmente presentato un disegno di legge sul conflitto d'interessi dato che non l'ha fatto per vent'anni. Vent'anni in cui è stato maggioranza in questo Paese, ha aspettato a farlo quando era all'opposizione. Forse il Pd doveva andarci prima all'opposizione". A dirlo, in una dichiarazione davanti ai cronisti, il presidente della Casaleggio associati Davide Casaleggio a margine di un'iniziativa ...

Uomini e Donne - Marco Firpo dopo l’Intervento al cuore. Lo ritroviamo così - con questo messaggio : L’inverno scorso non è passata inosservata l’assenza di Marco Firpo al trono over di Uomini e Donne. Per settimane del cavaliere biondo che aveva fatto invaghire Gemma Galgani non c’è stata traccia. Dal 28 febbraio, per essere precisi, quando i telespettatori, dopo averlo visto soltanto nel filmato in cui raggiunge Gemma dietro le quinte per consolarla dopo il battibecco con Giorgio Manetti, hanno pensato a un addio definitivo ...

Bari - piove dentro la sala per le Intercettazioni e nell’archivio del palagiustizia. Inagibile anche la tendopoli : È completamente allagata a causa di un temporale che si sta abbattendo da qualche ora sulla città, la tendopoli allestita nel parcheggio sterrato del palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato Inagibile perché a rischio crollo. Nelle tre tende della protezione civile si celebrano da 18 giorni le udienze penali di rinvio. L’area della tendopoli è da questa mattina del tutto impraticabile e l’attività di udienza si svolge ...

Bari - forte temporale sulla città : allagata la tendopoli davanti al Palagiustizia. Bagnati fascicoli e pc per Intercettazioni : Non solo il caldo e le zanzare, ora anche i disagi causati dalla pioggia. La tendopoli allestita nel parcheggio del Palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato inagibile perché a rischio crollo, è stata completamente allagata da un temporale che si è abbattuto venerdì mattina sulla città. Una conseguenza prevedibile, dato che le tre tende montate nel piazzale di fronte alla struttura che ospitava gli uffici di pubblici ministeri e giudici ...

Prato - compra un cucciolo su Internet : il cane muore poco dopo la consegna : Prato, compra un cucciolo su Internet: il cane muore poco dopo la consegna Il piccolo non aveva il microchip, né il libretto sanitario in regola ed era troppo piccolo per poter essere separato dalla madre Continua a leggere L'articolo Prato, compra un cucciolo su Internet: il cane muore poco dopo la consegna proviene da NewsGo.

Juventus U15 : dopo la bufera del video arriva la manita dell'Inter : TORINO - dopo le polemiche relative al video, postato dopo la vittoria sul Napoli nella semifinale, si torna al calcio giocato. Nella finale scudetto l' Inter travolge la Juventus ed è campione d'...