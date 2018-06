Inghilterra-Panama 6-1 | Mondiali 2018 | pagelle e tabellino

Mondiali 2018 - Inghilterra-Panama 6-1 : le pagelle. Dominio inglese - ma Baloy entra nella storia : INGHILTERRA Pickford 6: non ha colpe sul gol di Panama, per il resto praticamente vive una giornata da spettatore non pagante Walker 6: gli avversari sono davvero poca cosa, ma lui commette sempre qualche leggerezza sul piano mentale. Errori da evitare in vista di partite più importanti. Stones 7,5: si trasforma in goleador in una giornata dove in difesa non deve praticamente mai intervenire. Sulle palle inattive è un vero e proprio fattore per ...