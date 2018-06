Inghilterra-Panama 6-0 La Diretta Triplo Kane segna il sesto gol

Pagelle/ Inghilterra Panama : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone G - primo tempo) : Pagelle Inghilterra Panama : i voti della partita con i migliori e i peggiori oggi in campo a Nizhny Novgorod, per il secondo turno del girone G, ai Mondiali 2018 .(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 15:10:00 GMT)

VIDEO Harry Kane micidiale in Inghilterra-Panama : doppietta di rigore - in testa alla classifica marcatori! Capocannoniere dei Mondiali : Harry Kane ha trasformato due calci di rigore in Inghilterra-Panama ed è così balzato in testa alla classifica marcatori dei Mondiali 2018 con 4 gol all’attivo. L’attaccante dell’Inghilterra, dopo la doppietta vincente contro la Tunisia, si è replicato nel corso del primo tempo del match contro la modesta compagine centroamericana e ha agganciato in vetta Cristiano Ronaldo e Lukaku. Nel secondo tempo potrebbe prendere il ...