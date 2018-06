Inghilterra | contro l' obesità infantile | limitazioni alla vendita di cibi calorici

Inghilterra : contro l'obesità infantile - limitazioni sulla vendita di cibi calorici : Per contrastare l'aumento dell'obesità infantile, il governo inglese ha pianificato una serie di operazioni che colpiscono principalmente i negozi, i supermercati e gli spot pubblicitari sui cibi calorici. Arriveranno, infatti, nuove leggi per vietare ai negozi di proporre offerte speciali del tipo "due al prezzo di uno" per alimenti ricchi di zucchero, grassi o sale. Queste strategie di marketing avrebbero reso il Regno Unito la nazione più in ...

Inghilterra a raffica contro Panama : sei gol - tre di Kane. E va agli ottavi : L'Inghilterra travolge Panama per 6-1, si qualifica per gli ottavi e aggancia il Belgio in vetta al Gruppo G. La squadra di Southgate sblocca il match all'8' con Stones e trova il raddoppio al 22' con ...

Mondiali Russia - gruppo G : equilibrio totale tra Inghilterra e Belgio : la situazione in vista dello scontro diretto per il primato [TABELLONE] : situazione sempre più spettacolare ai Mondiali in Russia, la competizione sta regalando grosse emozioni, il primo match di giornata ha visto di fronte Inghilterra e Panama, dominio da parte di Kane e compagni che hanno trionfato con il risultato di 6-1. Il grande protagonista è stato il solito Kane, autore di una tripletta, in rete anche Stones (doppietta) e Lingard, nel finale la rete della bandiera del Panama con Baloy, è un gol storico ai ...

Mondiali 2018 - l'Inghilterra gioca a tennis contro Panama : finisce 6-1 : l'Inghilterra di Gary Southgate è un rullo compressore, batte 6-1 Panama e stacca così il pass per gli ottavi di finale del Mondiale in Russia. I gol della vittoria portano la firma del difensore Stones, autore di una doppietta, di Harry Kane, autore di una tripletta e momentaneo capocannoniere del Mondiale con cinque reti in due partite, e di Lingard. Di Baloy la rete della bandiera per Panama. La gara è stata dominata dal primo all'ultimo ...

Inghilterra qualificata agli ottavi/ Mondiali 2018 - 6-1 a Panama : contro il Belgio per il primo posto! : L'Inghilterra si qualifica agli ottavi dei Mondiali 2018 con un robante 6-1 a Panama: i tre leoni pareggiano la differenza reti e i gol segnati con il Belgio, che affronteranno giovedì(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Inghilterra SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE / Risultati utili contro Panama : gol di Stones e Kane! (Mondiali 2018) : L'INGHILTERRA può QUALIFICArsi oggi AGLI OTTAVI dei Mondiali 2018 battendo Panama: in questo modo nel gruppo G si prenderebbe il passaggio del turno anche il Belgio, a punteggio pieno(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:09:00 GMT)

Harry Kane - Mondiali 2018/ Video - l’Inghilterra a caccia della qualificazione contro Panama : occhio al bomber : Harry Kane, Mondiali 2018, Video: l'Inghilterra si gioca oggi con il Panama la qualificazione agli ottavi di finale per l'edizione russa. Occhi puntati sul bomber degli Spurs. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Inghilterra si qualifica agli ottavi se/ Risultati utili contro Panama per passare il girone (Mondiali 2018) : L'Inghilterra può qualificarsi oggi agli ottavi dei Mondiali 2018 battendo Panama: in questo modo nel gruppo G si prenderebbe il passaggio del turno anche il Belgio, a punteggio pieno(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Classifiche Mondiali 2018 : il calendario e i risultati delle partite. Il Belgio dilaga contro Panama - risponde l’Inghilterra : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Russia 2018 – Partite e probabili formazioni del 18/06/2018 : il debutto dell’Inghilterra contro la Tunisia alle 20. : L’attesa lunga quattro anni è finita. Tornano i Mondiali di calcio, dopo ben 12 anni nel territorio europeo. Nel 2006, il cielo fu azzurro, in quel di Berlino. Nel 2018, sarà praticamente impossibile ripetere questa scena, a Mosca, in Russia. L’Italia, infatti, sarà assente per la prima volta dopo 60 anni dalla rassegna iridata e per la terza volta nella storia della competizione. Un grande evento mediatico che, […] L'articolo ...

Rugby – Mondiale U20 : Italia ko contro l’Inghilterra nel secondo match : Mondiale U20: l’Inghilterra batte 43-5 l’Italia nel secondo match Finisce con un 43-5 in favore dell’Inghilterra il secondo match dell’ItaliaU20 al World Rugby U20 Championship. Gli inglesi hanno sfruttato al meglio la vena creativa di Smith per portarsi al comando in solitaria della Pool B al Mondiale di categoria. l’Inghilterra si spinge subito in attacco e va ad un passo dal vantaggio al 3’ con capitan Curry che va in meta ...

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : Inghilterra-Italia 43-5. Gli azzurrini si giocheranno tutto contro l’Argentina : A Perpignan (Francia), allo “Stade Aime-Giral”, l’Italia ha incassato una sonora sconfitta ai Mondiali Under 20 di Rugby contro i pari età dell’Inghilterra, che si sono imposti con il punteggio di 43-5. Ora gli azzurrini si giocheranno tutto giovedì 7 contro l’Argentina: servirà una vittoria con bonus per provare ad essere la miglior seconda e trovare l’accesso alle semifinali. Nella prima frazione gli inglesi impongono ...

Torino - Acquah "perde" il volo - Obi contro l'Inghilterra e Donsah torna obiettivo : Torino - Joel Obi , reduce da una buona stagione con la maglia del Toro seppure condizionato dai soliti problemi fisici, è nel gruppo della Nigeria che sabato a Londra affronterà l'Inghilterra nel ...

Rugby - Siya Kolisi primo capitano nero del Sudafrica : 9 giugno in campo contro Inghilterra : Siya Kolisi diventerà il primo capitano nero del Sudafrica in occasione del test-match contro l’Inghilterra nel mese di giugno. Lo ha annunciato l’allenatore Johan Rassie Erasmus lunedì. Il 26enne terza linea, capitano della squadra di Super Rugby Stormers e 28 presenze con gli Springbooks in carriera, sostituisce l’infortunato Warren Whiteley. Kolisi è il primo giocatore nero a ricoprire questo ruolo in 127 anni di storia di una delle squadre ...