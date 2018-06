Inghilterra batte Panama 6-1 | è a ottavi

L' 'Uragano' Kane si abbatte sulla Tunisia : l'Inghilterra parte bene : Segna sempre "Hurricane", al secolo Harry Kane. Il Ct Southgate diceva che l'Inghilterra può permettersi di non dover contare sempre sul bomber del Tottenham. E invece Harry Kane si è dimostrato ...

Mondiali Russia 2018 - il Kane show salva l’Inghilterra : “testata” last minute per battere la Tunisia : Un gol di Kane ha permesso all’Inghilterra di vincere nella gara d’esordio contro la Tunisia, l’attaccante del Tottenham decisivo come sempre Ai Mondiali nessuno ha vita facile. Le cosiddette squadre materasso non esistono quasi più, per informazioni chiedere alla Germania, a Leo Messi, oppure all’Inghilterra, Nazionale che questa sera ha avuto vita difficilissima contro la Tunisia, vincendo solo allo scadere con una ...

Russia 2018 - le amichevoli. L'Inghilterra batte la Nigeria con Kane. Belgio-Portogallo 0-0 : Prosegue il cammino di avvicinamento al Mondiale Russia 2018: giornata di amichevoli prima delle liste definitive. L'Inghilterra batte 2-1 la Nigeria mostrando buone cose sopratutto nel primo tempo. ...

L'Inghilterra batte la Nigeria : a Londra è febbre per la maglia delle Super Aquile : L'Inghilterra ha battuto la Nigeria per 2-1 nell'amichevole giocata oggi a Wembley. Queste le reti: nel pt 7' Cahill, 39' Kane; nel st 2' Iwobi. Sempre a proposito della Nigeria e di Londra, ...

Inghilterra - Conte batte Mourinho : FA Cup al Chelsea : LONDRA - Conte batte Mourinho e si aggiudica la Coppa d'Inghilterra. Un rigore di Hazard nel primo tempo decide la sfida di Wembley e regala al tecnico italiano il suo secondo trofeo alla guida del ...

Inghilterra - Chelsea batte Liverpool Conte vede la Champions. Arsenal saluta Wenger : ROMA - Antonio Conte vede la Champions. Il Chelsea non ha infatti sbagliato la partita chiave contro il Liverpool di Jurgen Klopp, superato 1-0 a Stamford Bridge, e resta in corsa per il quarto posto. ...