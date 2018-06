Incidente Vettel Bottas Video F1 | GP Francia 2018 | contatto al via | penalità per il

VIDEO GP Francia 2018 - Incidente tra Vettel e Bottas in partenza! Il ferrarista tocca l’avversario alla prima curva - gara compromessa : Incredibile incidente al via del GP di Francia 2018 , ottava tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel e Valtteri Bottas si sono tocca ti alla prima curva mentre erano in lotta per il secondo posto alle spalle di Lewis Hamilton. Il tedesco ha danneggiato l’alettone anteriore della propria Ferrari ed è stato costretto a rientrare ai box, al pari della finlandese della Mercedes. Il leader della classifica generale ha tamponato il rivale, ora ...

F1 - si mette male per Sebastian Vettel : il tedesco ultimo e… sotto investigazione per l’Incidente con Bottas [VIDEO] : I commissari di gara hanno deciso di mettere sotto investigazione Sebastian Vettel per il contatto con Bottas in avvio Non è iniziato per il meglio il Gran Premio di Francia di Sebastian Vettel, il pilota tedesco infatti è stato protagonista di un contatto alla partenza con Valtteri Bottas. Un tamponamento arrivato alla prima curva che ha rovinato la gara del ferrarista, costretto ad entrare ai box per via dell’ala anteriore rovinata. Come ...