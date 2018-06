Incidente a Sanremo | intrappolato nell' auto

Sanremo - omicidio dopo Incidente : accoltellato uomo di 63 anni : omicidio efferato per le strade di Sanremo, dove un uomo di 63 anni è stato ucciso a coltellate dopo una colluttazione causata da un incidente. La vittima in questione è Fernando Foschini, ex titolare ...

