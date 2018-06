Incidente a Recanati | intera famiglia intrappolata nelle lamiere | tra i feriti un bimbo

fanpage

: GRAVE INCIDENTE STRADALE A FONTENOCE DI RECANATI. COINVOLTE QUATTRO AUTO - - allnews24eu : GRAVE INCIDENTE STRADALE A FONTENOCE DI RECANATI. COINVOLTE QUATTRO AUTO - - Vivodisogniebas : RT @qn_carlino: Macerata, incidente tra 4 auto a Recanati: madre, padre e il figlio di 5 anni intrappolati nelle lamiere -

(Di domenica 24 giugno 2018) Un’, madre padre e figlio, è rimastanell’auto a seguito di unavvenuto aMarche. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto quattro veicoli, provocando il ferimento grave di quattro persone che sono state trasportate in ospedale.