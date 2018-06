Incendio in una discarica nel Milanese | nessun intossicato

Arese - vasto Incendio in una palazzina di tre piani : Arese, vasto incendio in una palazzina di tre piani Arese, vasto incendio in una palazzina di tre piani Continua a leggere L'articolo Arese, vasto incendio in una palazzina di tre piani proviene da NewsGo.

Incendio in una palazzina ad Arese : evacuate 30 famiglie - : accaduto intorno alle 20 in via Enrico Cantù. Le fiamme sono divampate sul tetto, i vigili del fuoco hanno comunque fatto abbandonare l'intero stabile per precauzione

Incendio in una palazzina ad Arese : evacuate 30 famiglie : Incendio in una palazzina ad Arese: evacuate 30 famiglie È accaduto intorno alle 20 in via Enrico Cantù. Le fiamme sono divampate sul tetto, i vigili del fuoco hanno comunque fatto abbandonare l’intero stabile per precauzione Parole chiave: ...

Milano - Incendio in una palazzina : decine di persone in fuga per strada : Fiamme altissime e una colonna di denso fumo nero e acre. Un grosso incendio sta divorando una palazzina ad Arese, nel Milanese. Le fiamme sono divampate poco prima delle 20 in via don Enrico Cantù. ...

Arese - vasto Incendio in una palazzina di tre piani : Un incendio è scoppiato venerdì sera in una palazzina di tre piani di Arese, alle porte di Milano. Le fiamme hanno inghiottito la parte alta della palazzina, dove vivono diverse famiglie. Sono ...

Incendio Messina - forse una presa mal funzionante all'origine del rogo - : Le prime indagini svelano la probabile causa delle fiamme divampate nell'appartamento dove sono morti due fratelli di 10 e 13 anni . I funerali fissati per il 18 giugno

Incendio Messina - forse una presa mal funzionante all'origine del rogo : Incendio Messina, forse una presa mal funzionante all'origine del rogo Le prime indagini svelano la probabile causa delle fiamme divampate nell'appartamento dove sono morti due fratelli di 10 e 13 anni . I funerali fissati per il 18 giugno Parole chiave: ...

Messina - una presa mal funzionante all’origine dell’Incendio che ha ucciso i due fratellini : Una presa della corrente o una ciabatta mal funzionante sarebbe all'origine dell'incendio nel quale hanno perso la vita Francesco Filippo e Raniero Messina, i due fratellini di 10 e 13 anni. Fissati per martedì 19 giugno alle 10 i funerali delle due vittime: proclamato anche il lutto cittadino a Messina.Continua a leggere

Incendio Messina : una presa elettrica all’origine del rogo che ha ucciso i 2 fratellini : Potrebbe essere stata una presa elettrica o una ciabatta mal funzionante a provocare l’Incendio che ha provocato la morte di Francesco Filippo e Raniero Messina, deceduti nel rogo dell’appartamento in cui vivevano, all’alba di venerdì scorso a Messina: l’ipotesi emerge dalle prime indagini svolte dal Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco e dalla polizia. I funerali dei due fratellini, di 10 e 13 anni, si ...

Incendio MESSINA - FRATELLINI MORTI IN CASA/ Video - i genitori distrutti : una vita per i figli : MESSINA, INCENDIO in un appartamento: MORTI due bambini. Ultime notizie: salvi i genitori e altri due fratelli, la polizia ha avviato le indagini per scoprire le cause del rogo(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:14:00 GMT)

Messina - Incendio in una palazzina in centro : morti due bambini di 10 e 13 anni : Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di stamane nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina. In casa erano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo. I genitori hanno cercato di soccorrere anche gli altri due figli ma le fiamme glielo hanno impedito. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Indagini in corso da parte della polizia per ...

Roma - Incendio in palazzo accanto dove abita Fico/ Video - una donna in gravi condizioni - 9 evacuati : Roma, incendio in un palazzo in centro: donna gravemente ferita, ultime Notizie. Il presidente della Camera, Roberto Fico, residente in uno stabile attiguo, si è fermato a parlare(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Roma - Incendio in centro vicino alla casa di Fico : una donna ustionata - tre intossicati. Le prime immagini : Stamattina un incendio è scoppiato in una palazzina in centro a Roma, vicino a piazza Navona. Una donna è stata portata in ospedale in codice rosso, tre persone sono rimaste intossicate mentre altre nove sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. In strada anche il presidente della Camera, Roberto Fico, che abita vicino all’abitazione che ha preso fuoco. Tra le cause dell’incidente al vaglio ...

Roma - Incendio in un palazzo : grave una donna : 10.30 - I vigili del fuoco avrebbero già messo in salvo le tre persone rimaste intrappolate nell'edificio per poco più di un'ora. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono ancora in corso.10.05 - Tre persone, secondo quanto riferiscono i testimoni oculari, sarebbero ancora intrappolate nell'edificio a causa del fumo che si è diffuso molto velocemente. La donna rimasta ferita, invece, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale ...