In Europa | l' Italia con il cattivo viso di Salvini e il buon gioco di Conte

Migranti - stallo al mini vertice di Bruxelles. Il premier Conte : “Chi sbarca in Italia è in Europa” : Superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli accordi tra Ue e paesi terzi, creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito. Ma soprattutto superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che «chi sbarca in Italia, sbarca in Europa». Questa la proposta che l’Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei ...

Migranti - “passi avanti” al mini vertice di Bruxelles. Il premier Conte : “Chi sbarca in Italia è in Europa” : Superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli accordi tra Ue e paesi terzi, creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito. Ma soprattutto superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che «chi sbarca in Italia, sbarca in Europa». Questa la proposta che l’Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei ...

Migranti - la proposta di Conte : "Chi sbarca in Italia è già in Europa"

Migranti - Conte al vertice di Bruxelles «Chi sbarca in Italia sbarca in Europa» : Il premier spagnolo Sanchez: Italia anti-europea ed egoista, ma è stata lasciata sola. Lite tra Macron e Salvini. Il francese: «Non c’è emergenza migratoria». Il leghista: «Arrogante»

ENZO MOAVERO MILANESI/ “Migranti? L’Europa rischia di sgretolarsi” - Schauble : “Niente UE senza Italia” : ENZO MOAVERO MILANESI: “Migranti? L’Europa rischia di sgretolarsi”. La profezia del ministro degli esteri rilasciata durante l'intervista concessa quest'oggi al quotidiano Il Messaggero(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:32:00 GMT)

Schauble : "Non è concepibile un'Europa senza l'Italia" : Per anni è stato il "falco" di Berlino in Europa. Wolfgang Schauble di fatto dopo aver lasciato il timone del Tesoro ha preso quello della presidenza del Bundestag. Dallo scranno più altro del Parlamento tedesco osserva questi giorni difficili per la tenuta dell'Unione Europea e non riesce ad immaginare una Europa senza l'Italia: "È un grande Paese e non è concepibile un"Europa senza Italia. Inoltre, la sfida delle migrazioni si vince solo ...

I salari italiani? In Europa crescono meno di tutti : In Francia, che ha un'economia più simile alla nostra, il salario minimo mensile è di 1.498,47 euro, in Germania , che l'ha introdotto solo nel 2015, è di 1.498 euro e in Spagna di 858,55. Insomma: ...

Schäuble : «Un'Europa senza Italia non è concepibile. Io spauracchio del Sud? Più un capro espiatorio» : La maggior parte delle persone nel mondo, Cina compresa, vorrebbero vivere secondo valori occidentali. E anche questo rende altri nervosi. Perché dovremmo pensare che questo non significhi più nulla? ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia 0-3 - azzurri surclassati dai Campioni d’Europa. Addio Final Six : L’Italia deve definitivamente dire Addio alle speranze di qualificarsi alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Il sogno degli azzurri si infrange contro una strepitosa Russia che ci travolge per 3-0 (25-21; 25-22; 25-20) al PalaPanini di Modena, tagliandoci fuori dagli atti conclusivi (manca solo l’ufficialità matematica). La nostra Nazionale non è riuscita a rialzare la testa dopo i due deludenti weekend in ...