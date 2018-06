Impronte digitali contro i furbetti del cartellino

Giulia Bongiorno/ “ Impronte digitali contro furbetti del cartellino”. Nuova idea per combattere l’assenteismo : Giulia Bongiorno : “Impronte digitali contro furbetti del cartellino”. Nuova idea per combattere l’assenteismo da parte del ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:41:00 GMT)

Le onde cerebrali potrebbero sostituire le Impronte digitali per garantire la sicurezza degli smartphone : Stando ad un report di Phys.org, uno scienziato di nome Wenyao Xu ritiene che le onde cerebrali potrebbero sostituire le impronte digitali negli smartphone L'articolo Le onde cerebrali potrebbero sostituire le impronte digitali per garantire la sicurezza degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ecco il motivo per cui nessuno utilizza i lettori di Impronte digitali nello schermo : I lettori di impronte digitali nel display sembrano essere il futuro, ma a quanto pare la loro vita è breve, Ecco perché nessuno si arrischia a utilizza rli. L'articolo Ecco il motivo per cui nessuno utilizza i lettori di impronte digitali nello schermo proviene da TuttoAndroid.

10 cose che - forse - non sai sulle tue Impronte digitali : E non esiste una sola tecnica di rilevamento delle impronte digitali : la scienza forense ne conta almeno 25. impronte nervose. Gli investigatori hanno il loro bel da fare perché le impronte che ...

Niente più macchie e Impronte digitali sullo smartphone con le nuove salviette di Xiaomi : Xiaomi ha introdotto delle salviette speciali per la pulizia dello schermo dotate di proprietà antibatteriche che si asciugano rapidamente, possono essere utilizzate in entrambi i lati e non si disgregano, pertanto non lasciano residui sulle superfici. Le salviette sono morbide e trattate con alcol e tensioattivi per rimuovere con efficacia grasso e polvere anche da notebook, tablet, monitor per PC e occhiali. L'articolo Niente più macchie e ...