Impennata dei prezzi dei carburanti | Codacons | stangata per le tasche dei consumatori

meteoweb.eu

: RT @Gae75I: Arabia Saudita concede patenti alle donne...prevedo impennata dei premi assicurativi ?????? ?????????? - angeliquepoison : RT @Gae75I: Arabia Saudita concede patenti alle donne...prevedo impennata dei premi assicurativi ?????? ?????????? - AnnalisaForte09 : RT @Gae75I: Arabia Saudita concede patenti alle donne...prevedo impennata dei premi assicurativi ?????? ?????????? - HondaClaudio : RT @Gae75I: Arabia Saudita concede patenti alle donne...prevedo impennata dei premi assicurativi ?????? ?????????? -

(Di domenica 24 giugno 2018) L’deideideterminerà unaper ledeiitaliani, e non solo per la maggiore spesa legata ai rifornimenti: lo denuncia ilche in una nota lancia l’allarme sui rincari dei listini specie sulla spesa alimentare e per le tariffe luce e gas. “Tra aumento dei costi di rifornimento e incremento dei listini al dettaglio per i prodotti trasportati, ogni famiglia italiana rischia di subire unamedia da +415 euro su base annua, senza contare i possibili rialzi delle bollette luce e gas, che saranno decisi dall’Autorità di settore“. L’incremento deidi benzina e gasolio, infatti, “ha già portato al raddoppio del tasso di inflazione a maggio, passato dallo 0,5% all’1%, e determinerà un effetto domino con aumenti a cascata per una moltitudine di prodotti e servizi, comprese ...